Social media e salute mentale, il capo di Instagram in aula: 'Non si tratta di dipendenza clinica'

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha testimoniato in un processo a Los Angeles che vede Meta, YouTube e altri social media accusati di aver progettato funzionalità dannose per la salute mentale dei giovani. Mosseri distingue tra "uso problematico" e dipendenza clinica, mentre emergono email interne sui filtri digitali controversi.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha testimoniato mercoledì in un processo civile a Los Angeles che vede Meta, YouTube, TikTok e Snap accusati di aver progettato consapevolmente funzionalità capaci di danneggiare la salute mentale degli adolescenti. L'udienza riguarda il caso di Kaley G.M., ventenne che sostiene di aver subito gravi conseguenze psicologiche dopo un'esposizione precoce ai social media.

Mosseri ha chiarito più volte di non essere un professionista medico e ha sottolineato la differenza tra dipendenza clinica e "uso problematico" dei social: "Si può usare Instagram più di quanto ci faccia bene, ma parlare di dipendenza clinica è improprio", ha dichiarato. Il boss Instagram ha inoltre spiegato che l'uso eccessivo è relativo e varia da persona a persona.

Il processo affronta anche le scelte di design di Meta, inclusa l'introduzione di filtri digitali che simulano interventi estetici. Documenti interni mostrano discussioni tra dirigenti su possibili rischi per il benessere degli utenti e sulla rilevanza culturale dei filtri nei mercati asiatici. Mosseri ha precisato che i filtri non generano ricavi diretti: la monetizzazione è legata esclusivamente alla pubblicità.

L'avvocato della parte civile, Mark Lanier, ha chiesto a Mosseri se le decisioni aziendali privilegiano il profitto rispetto alla tutela dei minori. Mosseri ha risposto che proteggere gli adolescenti è importante anche per la sostenibilità del business, e che la scelta finale sui filtri è stata fatta bilanciando rischi per il benessere e interesse culturale.

La causa è solo una di una serie in corso di svolgimento negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, in cui si sollevano interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme nel proteggere i giovani dagli effetti psicologici delle funzionalità progettate per aumentare l'engagement, come lo scrolling infinito o le raccomandazioni di contenuti non appropriati per l'età. Anche per questo un numero sempre maggiore di nazioni sta vietando l'uso dei social da parte di adolescenti sotto i 15-16 anni.