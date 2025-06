Sky Wifi Business: la fibra ultraveloce di Sky ora parla alle aziende

Sky Wifi Business è la nuova soluzione di connettività ultraveloce di Sky, pensata per professionisti e piccole imprese, che offre fibra fino a 1 Gigabit, modem WiFi 6 e assistenza prioritaria, per garantire stabilità, sicurezza e supporto dedicato.

Dopo aver conquistato le famiglie italiane con la sua fibra ultraveloce, Sky amplia la sua offerta e si lancia nel mondo del lavoro con Sky Wifi Business, una soluzione progettata su misura per professionisti, negozianti e microimprese che puntano su una connessione affidabile, performante e sicura per tutte le attività digitali quotidiane.

Connessione senza compromessi: fibra fino a 1 Gigabit con modem Wifi 6 incluso

Sky Wifi Business si distingue per la proposta di una fibra ottica ultraveloce che raggiunge fino a 1 Gigabit al secondo, garantendo così una gestione fluida di tutte le esigenze digitali di un’azienda moderna: dalle videochiamate in alta definizione all’utilizzo massivo di servizi cloud, passando per i pagamenti elettronici e la comunicazione costante con clienti e fornitori. La stabilità della connessione è assicurata anche nei momenti di maggiore traffico, un fattore cruciale per chi non può permettersi interruzioni durante le ore di lavoro.

Incluso nell’offerta, il modem WiFi 6 di ultima generazione, fornito in comodato gratuito, rappresenta il cuore tecnologico del servizio. Questo dispositivo è in grado di gestire oltre 100 dispositivi connessi contemporaneamente, selezionando automaticamente la frequenza migliore per garantire sempre la massima velocità disponibile. La funzione Wifi Sicuro, inoltre, protegge tutti i device collegati da virus, malware e altre minacce digitali, offrendo un livello di sicurezza avanzato senza richiedere configurazioni complesse da parte dell’utente.

Compatibilità e supporto: pensato per il business

Sky Wifi Business si integra senza problemi con i principali sistemi di pagamento elettronico, un aspetto fondamentale per le attività commerciali che gestiscono transazioni digitali quotidianamente. L’assistenza clienti dedicata, attiva 7 giorni su 7, mette a disposizione un team specializzato e garantisce priorità nella gestione delle richieste, riducendo al minimo i tempi di inattività e offrendo soluzioni rapide e personalizzate.

Daniele Fiorucci, Connectivity Marketing and Commercial Senior Director di Sky Italia, sottolinea come Sky Wifi Business rappresenti un’evoluzione naturale dell’offerta Sky, pensata per rispondere alle esigenze di oltre quattro milioni di microimprese e professionisti italiani. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento affidabile e di valore per chi lavora ogni giorno, offrendo una connessione sicura, veloce e stabile, capace di adattarsi alle reali necessità del business moderno.

Confronto con il mercato e valore aggiunto

Sky Wifi Business si inserisce in un mercato dove la domanda di connessioni stabili e performanti è in costante crescita, soprattutto tra le piccole imprese che puntano sulla digitalizzazione per aumentare competitività e produttività. Rispetto ad altre offerte business, Sky punta su:

Velocità di punta fino a 1 Gigabit, tra le più elevate disponibili per il segmento PMI

Modem WiFi 6 incluso, ideale per ambienti con molti dispositivi connessi

Protezione avanzata integrata senza costi aggiuntivi

Assistenza prioritaria e specializzata, elemento spesso trascurato dai concorrenti

Compatibilità totale con i sistemi di pagamento elettronico

Offerta pensata anche per la gestione di picchi di traffico e attività critiche

Per chi è pensata Sky Wifi Business

La soluzione si rivolge principalmente a professionisti, negozianti, piccoli studi e microimprese che necessitano di una connessione affidabile, sicura e semplice da gestire. È ideale per chi utilizza servizi cloud, effettua videoconferenze, gestisce pagamenti digitali o semplicemente non può permettersi rallentamenti durante l’orario di lavoro. L’inclusione di un modem di ultima generazione e di un servizio clienti dedicato rappresenta un valore aggiunto concreto rispetto alle soluzioni tradizionali.