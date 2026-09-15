Se l'IA sostituisse il lavoro i salari resterebbero fermi. Ma il PIL USA potrebbe aumentare drasticamente
Anthropic ha pubblicato un report che immagina tre scenari per il PIL degli Stati Uniti entro il 2030, dal più prudente (+1,6%) al più aggressivo, in cui la crescita economica tocca il 32,4% ma porta con sé anche una disoccupazione da recessionedi Nino Grasso pubblicata il 15 Settembre 2026, alle 14:31 nel canale Web
Anthropic
Anthropic ha pubblicato un report che stima l'impatto dell'intelligenza artificiale sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti da qui al 2030. Il documento disegna tre traiettorie alternative: nella più prudente il PIL cresce solo dell'1,6%, in quella intermedia dell'8,3%, mentre lo scenario più aggressivo arriva a un aumento del 32,4%. Le tre ipotesi corrispondono a gradi diversi di adozione dell'IA nell'economia reale, dal semplice affiancamento agli strumenti digitali esistenti fino alla sostituzione diretta del lavoro cognitivo.
Nello scenario definito modesto, il PIL nominale toccherebbe i 34.100 miliardi di dollari nel 2030, con una crescita paragonabile a quella innescata a suo tempo da Internet. Quello sostanziale porta il PIL a 36.300 miliardi, ipotizzando che l'IA arrivi a svolgere circa il 50% del lavoro cognitivo entro la fine del decennio. In questo secondo caso i salari dei lavoratori della conoscenza restano sostanzialmente piatti, segno che i guadagni di produttività non si trasferiscono automaticamente sulle buste paga.
Lo scenario estremo presuppone un salto ulteriore: un'IA capace di migliorare sé stessa in modo ricorsivo, che porterebbe il PIL a 44.400 miliardi di dollari con un ritmo di crescita tale da farlo raddoppiare ogni 4 anni e mezzo. Anthropic non nasconde il rovescio della medaglia: in questa ipotesi la disoccupazione supererebbe i livelli tipici di una recessione, perché l'automazione toglierebbe lavoro più velocemente di quanto l'economia riesca ad assorbire i lavoratori spostati altrove.
Chi guadagna e chi perde nella redistribuzione della ricchezza
Il report misura anche come cambierebbe la divisione della ricchezza tra lavoro e capitale. Nello scenario modesto la quota che va ai lavoratori perde appena 0,6 punti a favore del capitale. In quello sostanziale il capitale guadagna 3,9 punti, arrivando al 43,9%. Nello scenario estremo lo squilibrio si allarga fino a 14,8 punti, con la quota di ricchezza destinata al capitale che sale al 54,8% a scapito del lavoro.
Dietro le proiezioni c'è un lavoro accademico firmato da Anton Korinek, Chad Jones, Szymon Sacher, Tess Cotter e Peter McCrory, che modellano l'economia come un insieme di compiti che l'IA può lasciare invariati, potenziare, automatizzare del tutto o trasformare in mansioni mai esistite prima. Le stime si appoggiano anche a un sondaggio condotto su quasi 11.000 cittadini statunitensi nell'agosto 2026, alla base del report pubblicato dall'azienda. Vale la pena ricordarlo: a firmarlo è la stessa società che vende i modelli IA di cui misura l'impatto, un dettaglio che non rende i numeri falsi ma che consiglia di leggerli come un esercizio di scenario, non come una previsione.
Anche l'ipotesi più prudente, va detto, non è affatto scontata: 1,6 punti di PIL in più in quattro anni resterebbero comunque un risultato rilevante per un'economia da oltre 30.000 miliardi di dollari. Ma la forbice tra la stima minima e quella massima, quasi venti volte più ampia, dice più sull'incertezza dei modelli economici davanti all'IA che sulla reale traiettoria che gli Stati Uniti seguiranno da qui al 2030.
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Idea, perchè non eliminiamo direttmante tutta la popolazione e lasciamo solo aziende gestite da IA?
La nuova divinità IA potrebbe decidere di sopprimere i disoccupati,liberando risorse,territorio e "animaletti" da accudire......
La nuova divinità IA potrebbe decidere di sopprimere i disoccupati,liberando risorse,territorio e "animaletti" da accudire......
Uno scenario che hollywod ci propone oltre al ormai mitico terminator, anche nell'ultimo mission impossible !
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