Scoprire nuovi materiali con l'IA per cambiare il futuro: ecco perché Bezos e altri investono in CuspAI

Jeff Bezos ha investito nella startup britannica CuspAI, che utilizza l'intelligenza artificiale per individuare nuovi materiali destinati a semiconduttori, energia e produzione avanzata. L'azienda ha raccolto 450 milioni di dollari e avviato una collaborazione con NVIDIA

Jeff Bezos ha deciso di puntare su CuspAI, una startup britannica che sfrutta l'intelligenza artificiale per accelerare la scoperta di nuovi materiali. L'azienda ha annunciato una nuova collaborazione con NVIDIA e altri importanti operatori del settore con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per il mondo dei semiconduttori, dell'energia pulita e della produzione avanzata.

CuspAI ha completato una raccolta finanziaria da 450 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione complessiva di 2,6 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da Kleiner Perkins e NEA, con una partecipazione significativa di Bezos Expeditions, il fondo di investimento personale del fondatore di Amazon. Tra i nuovi investitori figurano anche Glade Brook Capital Partners, Lux Capital, AMD Ventures e il Sovereign AI Venture Fund britannico.

La tecnologia sviluppata da CuspAI utilizza modelli di intelligenza artificiale per simulare il comportamento di materiali ancora inesplorati, riducendo il numero di possibilità da analizzare nei laboratori. Secondo la società, molti grandi progressi tecnologici dipendono dalla disponibilità di materiali completamente nuovi, necessari per affrontare sfide come semiconduttori più efficienti, sistemi di cattura del carbonio e tecnologie per una gestione più sostenibile delle risorse.

Jeff Bezos guarda al futuro con CuspAI

L'azienda fa parte di una nuova generazione di realtà che cercano di applicare l'intelligenza artificiale non solo al settore digitale, ma anche alla progettazione e alla realizzazione di oggetti e infrastrutture fisiche. Anche Bezos, attraverso la sua società Prometheus, fondata nel 2025, sta investendo nello sviluppo di strumenti AI dedicati all'invenzione e all'ingegneria.

CuspAI sta inoltre ampliando la propria presenza internazionale con una nuova sede a Singapore e team distribuiti tra Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Giappone e Stati Uniti. Il progetto principale dell'azienda è l'"AI Materials Foundry", una rete che combina dati, laboratori, capacità di calcolo e competenze scientifiche attraverso la piattaforma proprietaria di CuspAI.

NVIDIA fornirà infrastrutture di calcolo all'interno dell'iniziativa, alla quale parteciperanno anche 45 organizzazioni e il team Fundamental AI Research di Meta. Secondo CuspAI, questa collaborazione potrebbe contribuire alla nascita di nuovi materiali capaci di aprire nuove possibilità nei settori dei chip, dell'energia e della manifattura tecnologica.