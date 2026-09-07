SBS ha svelato diverse novità a IFA 2026, dai caricabatterie con IA alle soluzioni per la smart home

In occasione di IFA 2026, SBS ha lanciato diversi nuovi prodotti dedicati alla sua gamma, con soluzioni di ricarica con IA, prodotti per la smart home e molto altro ancora

IFA 2026 è il palcoscenico scelto da SBS per presentare la sua nuova gamma di prodotti. L'azienda ha partecipato all'evento con uno spazio espositivo ricco di accessori e di novità che andranno ad arricchire la gamma nel corso del prossimo futuro.

Tutte le novità SBS presentate a IFA 2026

Tra le principali innovazioni per la gamma SBS ci sono i wall charger della linea Pulse che portano l'IA nel mondo dell'energia. I caricabatterie riconoscono automaticamente i dispositivi Apple collegati e mostrano sullo Smart Color Display il modello dell'iPhone e le principali informazioni relative alla ricarica.

Sono disponibili diverse funzionalità, come la Night Mode, che riduce la potenza erogata durante la notte, contribuendo a preservare le prestazioni della batteria, mentre la Boost Mode aumenta la potenza disponibile per ottimizzare i tempi di ricarica. Da segnalare anche il supporto a Power Delivery e Adjustable Voltage Supply (AVS) oltre alla tecnologia GaN che garantisce prestazioni elevate, efficienza e dimensioni compatte.

Da segnalare anche Power Zero, la nuova generazione di caricabatterie intelligente che limita gli sprechi di energia, passando, ad esempio, in modalità standby quando il caricabatterie rimane collegato alla presa senza dispositivi connessi.

Da segnalare anche il debutto di Re-Power, la nuova linea di dispositivi di alimentazione sviluppata con batterie sostituibili, per estendere il ciclo di vita del prodotto. SBS ha annunciato anche il lancio di Vivanco H?ME, la nuova linea dedicata alla domotica e alla sicurezza domestica, con telecamere indoor, sensori per la sicurezza domestica e molto altro ancora.

A IFA c'è stato anche il debutto di Hi-Feedö, la nuova linea di prodotti smart dedicati alla cura quotidiana degli animali domestici che include la fontana intelligente Aquabuddy, i distributori automatici MyFeedo e altro ancora.

SBS presenta anche una gamma completa di accessori per il nuovo ecosistema Apple e annuncia il rilancio dei brand Uniqo e Jaz, le cui aree espositive saranno per la prima volta aperte al pubblico. Per quanto riguarda le soluzioni Apple, PURO lancia la collezione Matching Color in tinta con i nuovi iPhone e una linea dedicata al MacBook Neo.

Parallelamente, l'evento segna il rinnovamento di Uniqo nel settore dell'energia, con una nuova identità visiva e un packaging più intuitivo, e il rafforzamento di Jaz nell'audio premium, che punta su materiali di alta qualità e un design minimalista per offrire un'esperienza sonora immersiva e professionale.