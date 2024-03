Sam-Bankman Fried: 25 anni di reclusione per il crollo di FTX

Sam Bankman-Fried, fondatore della fallita piattaforma di criptovalute FTX, è stato condannato a 25 anni di reclusione per sette capi di imputazione legati al crollo dell'exchange da lui stesso creato. La pena decisa è stata più breve dei 40-50 anni richiesti dai pubblici ministeri e della pena massima di 110 anni per tutti i capi di imputazione: il giudice Lewis Kaplan, che ha emesso la sentenza, ha affermato che la richiesta dei PM era maggiore del necessario, decidendo però per un periodo di reclusione notevolmente più esteso rispetto ai sei anni e mezzo richiesti dalla difesa.

"La pena deve essere adeguata alla gravità del crimine. E questo è stato un crimine serio. Quando non mentiva, [Bankman-Fried] era evasivo, pedante, cercando di convincere i pubblici ministeri a riformulare le domande per lui. Faccio questo lavoro da quasi 30 anni. Non ho mai visto uno spettacolo del genere” ha dichiarato il giudice Kaplan, come riporta il Wall Street Journal.

Bankman-Fried ha co-fondato FTX nel 2019: la piattaforma è diventata rapidamente una delle più grandi nel mondo dedicata agli scambi di criptovalute. SBF è stato arrestato alle Bahamas nel dicembre del 2022, dopo la crisi di liquidità che ha investito FTX per via di una gestione che potremmo definire non solo criminale ma anche dilettantistica dei fondi dei clienti, usati anche per effettuare operazioni di trading tramite la società "sorella" Alameda Research.

Riassumendo il processo, Kaplan ha affermato che Bankman-Fried sapeva che FTX era seriamente esposta al rischio, che i fondi dei clienti non erano a sua disposizione e che era ben consapevole che ciò che stava facendo era sbagliato.

Nel corso del processo Bankman-Fried ha testimoniato in maniera controproducente per i suoi interessi. Nel corso del suo interrogatorio diretto il giudce Kaplan è dovuto intervenire più volte per chiedere a Bankman-Fried di rispondere alla domanda del suo stesso avvocato. Nel controinterrogatorio, Bankman-Fried ha affermato di non ricordare di aver rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sull'affidabilità di FTX, venendo smentito dall'accusa che ha presentato le sue stesse dichiarazioni davanti alla corte. Nulla di ciò che ha dichiarato Bankman-Fried è risultato credibile, e la giuria ha deciso per la sua condanna in appena quattro ore.

Il giudice ha spiegato che la pena è stata inoltre decisa "allo scopo di inabilitare" Bankman-Fried "nella misura opportunamente consentita per un periodo di tempo significativo", ritenendolo "nella posizione di fare qualcosa di molto brutto in futuro". Al momento Bankman-Fried è già in custodia presso il Metropolitan Detention Center (MDC) dall'11 agosto 2023, perché ha violato le condizioni della sua cauzione.