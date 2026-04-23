Robot 1 - 0 Umano: l'IA di Sony batte i professionisti del ping-pong

Sony AI ha svelato alcuni importanti progressi fatti da ACE, robot autonomo capace di competere nel tennis tavolo (ping-pong) contro giocatori élite e professionisti. Grazie a sensori avanzati, visione event-based e reinforcement learning, i tempi di reazione raggiungono quelli di un essere umano

Sony AI ha annunciato un risultato che segna un progresso rilevante nella robotica applicata allo sport reale: il sistema autonomo Ace è riuscito a competere e vincere contro giocatori di tennis tavolo (comunemente chiamato ping pong) di livello élite e professionale, in partite ufficiali regolate secondo gli standard ITTF. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature e certificano un traguardo finora mai raggiunto in ambiente fisico.

Per anni l'intelligenza artificiale ha dominato ambienti virtuali come scacchi con GoChess e videogiochi complessi. Il passaggio al mondo reale presenta difficoltà molto più elevate: percezione, pianificazione e controllo devono operare in pochi millisecondi. Ace affronta questo scenario con una combinazione di sensori avanzati, hardware ad alta velocità e algoritmi di "reinforcement learning".

Il sistema utilizza nove telecamere APS con sensori IMX273 per ricostruire la posizione tridimensionale della pallina. A queste si affiancano tre sistemi di visione basati su sensori event-based IMX636, supportati da ottiche mobili e specchi pan/tilt che consentono di stimare in tempo reale velocità angolare e rotazione. Questo approccio permette al robot non solo di seguire la traiettoria, ma anche di interpretare lo spin, elemento decisivo nel tennis tavolo competitivo.

La componente meccanica si basa su otto giunti, il minimo necessario per gestire posizione, orientamento e velocità del colpo. Il sistema è in grado di rispondere a palline con rotazioni fino a 450 rad/s, pari a circa 72 giri al secondo, mantenendo un tasso di risposta superiore al 75%. Si tratta di valori nettamente superiori rispetto ai robot precedenti, che si fermavano a livelli amatoriali e spesso operavano in modalità cooperativa.

Le prestazioni ottenute nelle prime sessioni di test mostrano un livello competitivo concreto: tre vittorie su cinque contro giocatori esperti, mentre i match contro i professionisti hanno evidenziato margini di miglioramento. Nei test successivi, effettuati tra dicembre 2025 e marzo 2026, Ace ha migliorato ulteriormente il proprio rendimento, riuscendo a battere sia giocatori "élite" sia professionisti, con scambi più rapidi e colpi più aggressivi vicino al bordo del tavolo.

Un altro dato significativo riguarda il servizio: il robot ha realizzato 16 punti diretti contro gli otto complessivi degli avversari élite, segnale di una capacità offensiva già molto sviluppata. Inoltre, il sistema riesce a reagire anche a situazioni impreviste, come rimbalzi anomali sul nastro, grazie a una latenza estremamente ridotta.

Non mancano però le criticità. Ace mostra ancora difficoltà nell'adattarsi alle strategie dell'avversario durante la partita, un aspetto cruciale nel gioco umano e fonte di studio da parte del team.

Le implicazioni vanno oltre lo sport. La capacità di operare in ambienti dinamici con tempi di reazione al limite delle possibilità umane apre prospettive concrete per applicazioni in robotica industriale, sistemi di sicurezza e interazione uomo-macchina in tempo reale. La combinazione di percezione avanzata e controllo preciso rappresenta una base tecnica che potrebbe essere trasferita in contesti critici dove velocità e affidabilità sono fondamentali.