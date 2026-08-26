Revolut lancia EURR, la sua prima stablecoin ancorata all'euro

Revolut ha avviato il lancio graduale di EURR, stablecoin ancorata all'euro ed emessa da Bridge, società di Stripe. Il token, integrato nell'app, debutta per clienti selezionati in Danimarca, Polonia e Portogallo. Supportato da riserve e conforme a MiCA, EURR punta a collegare valute fiat e criptovalute.

Revolut ha avviato il lancio graduale di EURR, la sua prima stablecoin ancorata all'euro. Il nuovo token è emesso da Bridge, società acquisita da Stripe nel febbraio 2025, ed è integrato direttamente nell'applicazione destinata ai clienti privati della fintech. La fase iniziale coinvolge un gruppo selezionato di utenti idonei in Danimarca, Polonia e Portogallo, mentre una disponibilità più ampia negli altri mercati dello Spazio Economico Europeo è prevista nel corso dell'anno, subordinatamente al completamento dei requisiti tecnici, operativi e normativi.

EURR nasce con l'obiettivo di collegare più direttamente l'ecosistema delle valute tradizionali a quello delle criptovalute. La stablecoin consente infatti di rappresentare l'euro on-chain e di trasferire valore tra euro e asset digitali, facendo interagire nell'ambito della stessa infrastruttura i servizi di valuta fiat, cambio e criptovalute di Revolut.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia dedicata alle stablecoin. Secondo quanto comunicato dall'azienda, ulteriori token denominati in altre valute sono già in fase di sviluppo attraverso percorsi regolamentari distinti. Revolut considera le stablecoin un'infrastruttura rilevante per l'economia delle criptovalute, in particolare per attività di trading, regolamento e trasferimenti tra differenti reti blockchain. L'azienda individua, inoltre, possibili applicazioni future nei pagamenti internazionali, nelle transazioni aziendali e nelle attività di settlement.

Dal punto di vista tecnico e finanziario, EURR è progettata per mantenere un valore nominale di 1 euro. Il token è supportato da riserve detenute e gestite dall'emittente Bridge Building S.A. in conformità ai requisiti previsti dal regolamento europeo MiCA. La stablecoin è inoltre progettata per operare attraverso più reti blockchain e con portafogli esterni, ampliandone l'utilizzabilità al di fuori dell'ambiente direttamente integrato nell'app Revolut.

"EURR collega direttamente 80 milioni di clienti Revolut alla finanza on-chain. Combinando la nostra portata globale e la nostra infrastruttura bancaria autorizzata con un accesso istantaneo denominato in euro all'ecosistema delle criptovalute, stiamo liberando il potenziale pratico delle stablecoin che nessuna banca tradizionale o piattaforma nativa crypto può eguagliare", ha dichiarato Emil Urmanshin, Head of Crypto and New Bets di Revolut.

Iman Olya, Product Owner - Stablecoin di Revolut, ha spiegato che l'obiettivo è ridurre gli ostacoli nel passaggio tra i due ecosistemi: "Revolut ha inizialmente eliminato le commissioni nascoste e gli attriti nel cambio valuta: ora stiamo facendo esattamente la stessa cosa per le criptovalute. EURR rimuove completamente la difficoltà di passare da on-chain a off-chain e viceversa, diventando un nuovo ponte fluido e istantaneo tra valute fiat e criptovalute".