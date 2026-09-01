Revolut lancia AIR in Italia: l'assistente IA integrato che trasforma la gestione finanziaria
Revolut ha annunciato AIR (AI by Revolut), un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale integrato nell'app. Disponibile anche in Italia, AIR analizza spese e investimenti, ottimizza la gestione del budget e organizza viaggi tramite RevPoints.di Manolo De Agostini pubblicata il 01 Settembre 2026, alle 15:11 nel canale Web
Revolut
Revolut ha annunciato ufficialmente il rilascio di AIR (AI by Revolut). Si tratta di un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, integrato direttamente all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili, sviluppato con l'obiettivo di semplificare l'interazione con i propri fondi, il monitoraggio delle transazioni e la pianificazione finanziaria.
La distribuzione della nuova funzionalità prende il via oggi ed è estesa a tutta Europa, Italia compresa. Per accedere alla funzione AIR, gli utenti possono effettuare uno scorrimento verso il basso al centro della schermata principale dell'applicazione oppure navigare all'interno della sezione Profilo - Chat - AIR.
L'architettura di AIR è stata concepita per superare il modello di interazione basato su menu sequenziali e schede multiple. L'utente può dialogare con l'assistente tramite un'unica interfaccia di chat per accedere a report immediati, indicazioni di budget e funzionalità operative.
L'integrazione di AIR nell'applicazione Revolut copre diversi ambiti operativi:
- Gestione finanziaria quotidiana: l'assistente consente di elaborare query in linguaggio naturale sul proprio storico di spesa (ad esempio interrogando il sistema su quanti fondi siano stati destinati ai generi alimentari nel mese precedente). Tramite la chat è inoltre possibile richiedere il blocco immediato delle carte di pagamento o la gestione degli abbonamenti attivi.
- Monitoraggio degli investimenti: AIR consente di verificare l'andamento del portafoglio finanziario e i rendimenti periodici, rispondendo a richieste dirette sulle prestazioni dei singoli titoli o sulle plusvalenze maturate.
- Pianificazione itinerari e viaggi: l'algoritmo integrato è in grado di elaborare itinerari di viaggio personalizzati in base al budget a disposizione, identificare le finestre temporali più convenienti per le partenze e recuperare la cronologia delle transazioni ed esperienze passate.
- Integrazione con i RevPoints: l'assistente agisce come guida al programma fedeltà, fornendo indicazioni per l'accumulo dei punti e consentendo di riscattare direttamente i RevPoints per servizi quali pass per le aree lounge aeroportuali o l'attivazione di eSIM.
Sul fronte della sicurezza e della riservatezza delle informazioni, la società sottolinea come AIR operi nel rispetto degli standard già applicati all'intera infrastruttura di Revolut. L'integrazione segue una rigida politica di non conservazione dei dati: le informazioni personali e finanziarie elaborate durante le conversazioni non vengono archiviate da partner AI terzi né impiegate per l'addestramento di modelli di apprendimento automatico esterni.
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