Quarant'anni fa l'Italia entrava in Internet con un ping da Pisa: la storia del CNUCE

Quarant'anni fa, alle 18 circa del 30 aprile 1986, dalla sala macchine del CNUCE-CNR di Pisa partì un singolo comando: ping. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Roaring Creek in Pennsylvania, arrivò la risposta: OK. In quell'istante l'Italia entrava in Internet, quarta nazione europea a farlo dopo Norvegia, Regno Unito e Germania.

Come funzionò tecnicamente

Il segnale non viaggiò direttamente via cavo transatlantico. Dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE), una delle prime istituzioni scientifiche italiane nel campo dell'informatica, in via Santa Maria a pochi metri dalla Torre Pendente, percorse una linea terrestre fino alla Piana del Fucino in Abruzzo, dove l'antenna parabolica da 30 metri di Telespazio lo lanciò sul satellite Intelsat IV e da lì a Roaring Creek. Il tutto a 64 Kbps, velocità allora più che sufficiente per i fini di ricerca del progetto. Al centro dell'infrastruttura c'era il Butterfly Gateway, un router sperimentale composto da 256 processori collegati secondo uno schema a farfalla (da cui il nome) fornito e finanziato direttamente dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Il protocollo usato era il TCP/IP, lo stesso standard che oggi regge l'intera rete globale. A premere il comando fu Antonio Blasco Bonito, ricercatore del CNUCE; invece a ideare e dirigere l'intero progetto negli anni precedenti era stato Luciano Lenzini, che aveva iniziato a lavorarci fin dal 1970 e aveva convinto i vertici del CNR dopo un soggiorno al centro scientifico IBM di Cambridge, Massachusetts, dove aveva visto con i propri occhi le potenzialità di Arpanet. Presente anche Stefano Trumpy, direttore del CNUCE, oggi Presidente Onorario della Internet Society italiana.

La burocrazia che quasi bloccò tutto

Il percorso verso il primo nodo italiano non fu lineare. Lenzini aveva contattato Robert Kahn (co-inventore del TCP/IP insieme a Vint Cerf) già nel 1980, ma ci vollero sei anni per superare le lungaggini burocratiche legate agli accordi con SIP, Telespazio e Italcable. Il colpo di grazia sembrò arrivare quando la DARPA impose a tutti i nodi europei di usare il nuovo Butterfly Gateway, il cui costo era proibitivo per il budget del CNUCE. Lenzini era pronto a ritirarsi; lo disse di persona a Washington durante una riunione dell'ICB (International Cooperation Board). Fu Kahn stesso, dopo una breve consultazione con i membri del board, a salvare il progetto: "Luciano, il Butterfly lo finanzia il Dipartimento della Difesa USA". L'apparecchio arrivò a Pisa, sdoganato non senza ulteriori mesi di trattative doganali, sostituendo il vecchio gateway operativo con cui il CNUCE aveva fino a quel momento lavorato al progetto.

Nonostante l'importanza dell'evento, la stampa italiana non riportò la notizia, complice anche il disastro di Chernobyl, avvenuto pochi giorni prima e che dominava i titoli. Il silenzio durò trent'anni, fino alle celebrazioni del 2016 a Pisa. Quella connessione a 64 Kbps era la premessa di una trasformazione che avrebbe riscritto economia, comunicazione e cultura globale.

Un anno dopo il primo ping, sempre al CNR di Pisa nacque il Registro .it: l'anagrafe dei domini con estensione italiana, ancora oggi gestita dal CNR-IIT (Istituto di Informatica e Telematica). È a Pisa, inoltre, che si conserva la macchina da cui partì quel primo segnale: un Mac del 1984, esposto al Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università pisana. Una targa in via Santa Maria ricorda ufficialmente l'evento.

I 40 anni celebrati oggi

Oggi il CNR-IIT ha celebrato il quarantennale con un evento all'Auditorium dell'Area della Ricerca CNR di via Moruzzi a Pisa. Al centro del programma, le traiettorie future della rete: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e sovranità digitale. Tra i relatori figurano Franco Bernabè, Massimo Inguscio, Tommaso Melodia e Roberto Baldoni. Il tema non è tanto il passato quanto ciò che viene dopo: una Internet più distribuita, più intelligente, potenzialmente ridisegnata dalla computazione quantistica.

Anche il MuPIn (Museo Piemontese dell'Informatica) partecipa alle celebrazioni con la mostra "Viaggio nella storia di Internet", donata dal GARR, che ripercorre le tappe fondamentali della rete globale dalla sua origine fino a oggi. Un percorso che inevitabilmente da quel ping del 30 aprile 1986.