Qual è la tecnologia che preferisci? Faccelo sapere, potresti vincere il TV dei tuoi sogni

Ogni anno, in collaborazione con la European Hardware Association, organizziamo un sondaggio al quale vi chiediamo di dare un vostro contributo pratico. Lo scopo è quello di meglio capire a quali tecnologie i nostri utenti sono maggiormente interessati, attraverso una serie di domande legate al mercato e alle intenzioni di spesa tra i prodotti di tecnologia.

In questo modo miriamo ad ottenere un quadro più completo su quello che interessa i nostri lettori, così da avere una migliore fotografia del nostro pubblico e in questo modo poter fornire contenuti più attinenti alle vostre aspettative. Sapendo ad esempio quali sono i prodotti che volete acquistare nel corso del 2022 per noi è possibile riuscire a meglio veicolare i nostri contenuti così da fornire miglior supporto tecnico alle vostre scelte. Il mondo della tecnologia è del resto in continua evoluzione ed è per noi importante restare aggiornati su quello che i nostri lettori ricercano e desiderano.

Una volta completato il sondaggio condivideremo con voi i risultati ottenuti e i dati di analisi che da questi emergono, completando l'analisi per il mercato italiano con quanto emerso da sondaggi speculari che in questi giorni vengono eseguiti dai siti che compongono la European Hardware Association della quale Hardware Upgrade fa parte. Pubblicheremo quindi un articolo, indicativamente alla metà del mese di maggio, con tutti i dettagli evidenziando i trend che voi lettori farete emergere con la vostra partecipazione al sondaggio.

Per partecipare al sondaggio clicca sul link seguente:

Sondaggio Hardware Upgrade - 2022

Vi consigliamo di compilare il sondaggio usando un desktop o un notebook. Il suo completamento richiede pochi minuti di tempo e non è richiesto alcun dato identificativo: avete tempo sino al 24 Aprile per fornire le tue preferenze. Grazie sin d'ora per il vostro contributo!