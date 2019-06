Progettare e creare videogame con Unreal Engine 4: ecco il corso Udemy a 11,99 Euro in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade

Creare videogiochi! E' probabilmente il sogno di tutti coloro che fin da piccoli sono stati accompagnati da computer e console: diventare un autore e programmatore di un gioco in grado di divertire migliaia di persone. L'ideazione di un videogioco, oltre ad essere una via di espressione artistica, è anche una disciplina tecnica e trasversale. Ecco perché non si tratta di una avventura che possa essere lasciata al caso.

Perché il progetto di un videogioco possa essere robusto, sostenibile e funzionale, è infatti indispensabile partire dall'idea di base, svilupparla nelle sue sfaccettature (che genere di videogioco? quale stile grafico? quali sono le sfide, le ricompense e il divertimento per il giocatore?), formalizzarla in uno schema e poi procedere alla creazione di un prototipo di base funzionante che sarà utilizzato per verificare la validità tecnica della nostra opera. Solo infine si procederà alla rifinitura del progetto, con la produzione degli elementi artistici e con l'organizzazione e la strutturazione del codice.

Potrai imparare tutto questo grazie al corso "Unreal Engine 4: dal Game Design al Videogioco Completo" presente su Udemy e che, in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade, viene offerto al prezzo speciale di 11,99 euro! Con questo corso potrai immergerti completamente nello sviluppo di un progetto indipendente in tutte le sue fasi, dalla creazione "su carta" fino al videogioco completo. Si tratta di un corso veramente passo-passo che ti permetterà non solo di imparare ad usare Unreal Engine 4, uno degli strumenti più diffusi del settore videoludico, ma di appropriarti di un metodo e di sviluppare un approccio che ti permetterà di sviluppare qualsiasi idea di videogioco a prescindere da genere e stile.

Perché questo corso?

Un corso che si compone di oltre 15 ore di video-lezioni, per un totale di più di 90 video, che ti permetterà di cimentarti nella creazione di un platform game sullo stile del celebre Crash Bandicoot, partendo dalle fasi di prototipazione fino alla gestione degli asset di gioco. Ogni lezione è teorico/pratica, con delle sfide e dei quiz per mettere alla prova l'apprendiomento delle nuove conoscenze, suggerendoti inoltre spunti di espansione per esprimere al meglio il tuo stile creativo. E il corso è completamente in italiano: un grande valore aggiunto che permette di cogliere ogni dettaglio di tutti gli aspetti trattati, nonché la certezza di aver compreso appieno un concetto, fugando dubbi e possibili fraintendimenti.

Investire sulle proprie competenze è il modo migliore per tenersi al passo con i tempi mutevoli del mondo di oggi. La formazione e l'apprendimento continuo permettono di migliorare la competitività sul mercato del lavoro per aprire nuove opportunità professionali. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, alla connettività pervasiva, e alla diffusione del video come media di informazione e formazione è possibile apprendere in maniera molto più semplice di quanto si potesse fare anche solo pochi anni fa.

Un tempo formazione voleva dire frequentare di persona un corso, magari lontano da casa o dal posto di lavoro e spesso ad orari serali con tutti i disagi che ne conseguono. La formazione online non è più un tabù: è pratica, permette di essere portata avanti con i propri ritmi, può essere svolta ovunque e soprattutto la possiamo adattare ai nostri tempi e non viceversa.

Perché Udemy?

Sulla piattaforma Udemy è possibile trovare oltre 100 mila corsi online tenuti da più di 7000 istruttori su quasi ogni aspetto dello scibile umano, dalla programmazione al marketing, dalla fotografia al webdesign, fino a tutto l'ambito delle soft-skill trasversali che possono arricchire le capacità e le competenze di qualsiasi figura.

L'iscrizione a Udemy è completamente gratuita: non vi sono abbonamenti o costi periodici da sostenere, semplicemente si acquista il singolo corso che si intende seguire. Il catalogo dei corsi offre proposte adatte a tutte le tasche, e corsi di più alto valore capaci di offrire una formazione davvero solida. E il corso, una volta acquistato, resta per sempre nell'account dell'utente così che sia possibile consultare anche i suoi eventuali aggiornamenti nonché porre domande all'insegnante per approfondire qualche dubbio eventualmente sorto durante la frequentazione. E in più se il corso proprio non soddisfa, si può essere rimborsati entro 30 giorni.

E se invece hai tu qualche competenza da trasmettere? Udemy offre la possibilità di candidarsi anche come insegnante: potrai creare il tuo corso e proporlo a milioni di studenti in tutto il mondo.