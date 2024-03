Povere Creature! vincitore del premio Oscar dal 14 marzo in esclusiva su Disney+

Disney+ ha annunciato che il premiato film "Povere Creature!" sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 14 marzo in Italia. Questo capolavoro cinematografico, vincitore di quattro Premi Oscar, si unisce a sorpresa alla lista delle novità mensili, promettendo un'immersione senza precedenti nel mondo del cinema d'autore.

Povere Creature!: un film d'eccezione

Diretto dal visionario Yorgos Lanthimos e prodotto dalla stessa protagonista Emma Stone, "Povere Creature!" ha conquistato l'industria cinematografica con la sua eccezionale qualità tecnica e artistica. Stone ha trionfato come Miglior attrice protagonista agli Oscar, mentre il film è stato celebrato per la sua straordinaria scenografia, i costumi, il trucco e le acconciature, nonché per gli effetti speciali all'avanguardia.

La trama di "Povere Creature!" è un vero e proprio viaggio nell'immaginazione. Basato sul romanzo di Alasdair Gray, il film segue l'incredibile storia di Bella Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante ma poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la sua protezione, Bella intraprende un percorso di scoperta e apprendimento, immersa in un mondo fantastico e surreale.

La sceneggiatura, firmata da Tony McNamara, segna la seconda collaborazione tra Lanthimos e McNamara dopo il successo di "La favorita". Il cast stellare comprende anche Mark Ruffalo, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael, promettendo performance memorabili e uno spettacolo visivo senza precedenti. Ma la vera magia di "Povere Creature!" risiede nella sua capacità di fondere elementi di fantascienza, dramma e commedia in un connubio affascinante e coinvolgente. Gli effetti speciali all'avanguardia e la scenografia mozzafiato trasporteranno gli spettatori in un universo unico, dove l'immaginazione non conosce confini.

Per gli appassionati di home entertainment, l'arrivo di "Povere Creature!" su Disney+ rappresenta un'opportunità imperdibile per godersi questo capolavoro cinematografico nel comfort delle proprie case. Che tu sia un cinefilo incallito o semplicemente alla ricerca di un'esperienza visiva straordinaria, questo film saprà sorprenderti e trascinarti in un mondo di fantasia e meraviglia.

In attesa dell'arrivo di "Povere Creature!" su Disney+, vi invitiamo a godervi il trailer ufficiale e a prepararvi per un'avventura cinematografica senza precedenti. Che la potenza dell'immaginazione e della narrazione visiva vi accompagni in questo viaggio straordinario!