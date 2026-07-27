Polymarket oscurato in Italia, cosa ha stabilito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Polymarket oscurato in Italia, cosa ha stabilito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

A partire da oggi non è più possibile accedere a Polymarket dall'Italia per effetto della decisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che considera la piattaforma un sito di scommesse non autorizzato

di pubblicata il , alle 08:41 nel canale Web
 

A partire da oggi, lunedì 27 luglio, non è più possibile accedere a Polymarket dall'Italia. La piattaforma, che negli ultimi anni ha registrato una fortissima crescita di utenti, è stata inserita nella lista nera dei siti non raggiungibili dall'Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), come già anticipato nei giorni scorsi.

Polymarket è un operatore di scommesse (non autorizzato)

Il provvedimento limita ulteriormente la possibilità di utilizzo del mercato predittivo, che oggi è disponibile solo in modalità consultazione, senza possibilità di operare dall'Italia. La notizia, segnalata dall'agenzia Agipro e ripresa da varie testate, è legata l provvedimento di Adm che considera la piattaforma come un servizio assimilabile a quello fornito da un operatore di scommesse non autorizzato a svolgere la propria attività sul mercato italiano.

Il ban per Polymarket in Italia è, quindi, da considerare come inevitabile. Ricordiamo che Adm aveva già avviato la procedura di oscuramento del sito in Italia, lo scorso novembre 2025, ma il Tar del Lazio aveva imposto la riapertura, accettando la linea difensiva della piattaforma che non si considera come un operatore di scommesse, per via della sua natura predittiva e della possibilità di scambio di quote tra gli utenti.

Polymarket, che in Italia è anche sponsor della squadra di calcio S.S. Lazio, deve fare i conti con blocchi simili in diversi Paesi europei (di recente, un provvedimento di questo tipo è arrivato dalla Spagna). Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità sulla questione. In ogni caso, il futuro di Polymarket in Italia continua a essere molto incerto.

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1 Commenti
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coschizza27 Luglio 2026, 08:47 #1
è un sito parecchio scandaloso, scandaloso è pure oscurarlo, andrebbe chiuso

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