Polymarket è stata di nuovo oscurata: dubbi anche sulla sponsorizzazione milionaria per la Lazio

L'Agenzia delle Dogane ha nuovamente oscurato Polymarket in Italia, classificandola come piattaforma di gioco non autorizzata. La decisione riapre il dibattito sulla natura dei prediction market e solleva interrogativi sulla sponsorizzazione da 22 milioni di dollari con la Lazio

Polymarket è nuovamente irraggiungibile dall'Italia senza strumenti come una VPN, dopo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reinserito la piattaforma nell'elenco dei siti di gioco non autorizzati. Il nuovo aggiornamento della blacklist comprende centinaia di domini e coinvolge anche Kalshi, uno dei principali concorrenti internazionali nel settore dei mercati predittivi.

Secondo l'ADM, la piattaforma rientrerebbe tra i servizi che raccolgono scommesse senza possedere la necessaria concessione prevista dalla normativa italiana. Il riferimento è alla legge 401 del 1989, che disciplina l'organizzazione e la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale. Per questo motivo i provider italiani sono tenuti a impedirne l'accesso agli utenti.

Polymarket, tuttavia, ha sempre sostenuto di non operare come un bookmaker tradizionale. La società definisce il proprio servizio un prediction market, cioè un sistema nel quale gli utenti acquistano e scambiano contratti collegati all'esito di eventi futuri, utilizzando strumenti digitali per regolare le operazioni. Questa particolare struttura viene considerata da molti osservatori una zona normativa ancora poco definita, poiché parte dell'attività riguarda anche la semplice consultazione di dati e previsioni.

Polymarket e le sponsorizzazioni

Non si tratta del primo intervento delle autorità italiane. Già nell'ottobre dello scorso anno la piattaforma era stata oscurata, ma aveva ottenuto una sospensione del provvedimento attraverso un ricorso al TAR del Lazio. Il procedimento, però, non ha mai stabilito definitivamente quale sia l'inquadramento giuridico del servizio, lasciando aperta la questione.

Fondata nel 2020, Polymarket ha registrato una forte crescita soprattutto durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024, quando i suoi mercati previsionali hanno attirato un numero sempre maggiore di utenti. Nel 2025 il settore dei prediction market ha movimentato complessivamente circa 44 miliardi di dollari, con Polymarket e Kalshi protagoniste assolute. L'oscuramento riporta inoltre l'attenzione sulla partnership pluriennale da 22 milioni di dollari firmata ad aprile con la S.S. Lazio.

L'accordo aveva già suscitato discussioni, considerando il divieto imposto dal Decreto Dignità sulla pubblicità relativa ai giochi con vincite in denaro. La collaborazione è stata ritenuta compatibile con la normativa perché presentata come iniziativa focalizzata su analisi dei dati e contenuti digitali, anziché sulla promozione diretta delle scommesse. Al momento, il blocco del sito non determina automaticamente la cessazione della sponsorizzazione.