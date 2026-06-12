Pezzotto, scatta maxi sequestro da 650.000 euro: identificati 2.769 clienti in 43 province italiane

La Guardia di Finanza di Crotone ha smantellato tre centrali di streaming illegale sequestrando beni per 650mila euro e identificando quasi tremila clienti in tutta Italia che ora rischiano pesanti sanzioni pecuniarie

I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno smantellato tre centrali di trasmissione illegale del segnale IPTV, il sistema comunemente noto come "pezzotto". L'operazione, condotta con il supporto dei reparti speciali tecnologici ed editoriali di Roma, si è conclusa con la denuncia di quattro cittadini italiani e il sequestro di beni per un valore complessivo di circa 650.000 euro. L'intervento rientra nell'ambito delle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica locale in vista dei mondiali di calcio del 2026.

L'indagine è scaturita dagli accertamenti del Nucleo speciale di Polizia Valutaria di Roma, che ha segnalato flussi finanziari anomali. Le verifiche bancarie hanno svelato che i pagamenti diretti ai gestori della piattaforma illegale recavano causali esplicite con la dicitura "IBO PLAYER PRO", un software ampiamente utilizzato per riprodurre flussi video non autorizzati su smart-tv, telefoni e computer.

Attraverso questa traccia, i militari hanno ricostruito una complessa filiera pirata strutturata su più livelli: i fornitori principali (head-provider) all'apice dell'infrastruttura dei server, i rivenditori intermedi (reseller) sparsi sul territorio nazionale, e infine la platea dei consumatori finali.

Le sanzioni per gli utenti e la posizione di Sky

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno permesso di risalire a ben 2.769 clienti residenti in 43 diverse province italiane. I profitti illeciti accumulati dall'organizzazione, stimati in 650.000 euro, venivano poi ripuliti attraverso il reinvestimento nell'economia legale e l'acquisto di criptovalute per occultarne l'origine. Gli utenti finali acquistavano pacchetti a prezzi compresi tra 10 e 40 euro mensili, beneficiando persino di un servizio di assistenza tecnica dedicato per risolvere eventuali problemi di visione delle emittenti a pagamento come Sky, Dazn, NowTv, Netflix, Disney+ e Spotify.

La posizione dei clienti identificati è ora al vaglio delle autorità. Nei prossimi giorni scatteranno sanzioni amministrative per tutti i 2.769 utilizzatori del servizio illegale, con verbali che oscilleranno da un minimo di 154 euro fino a un massimo di 5.000 euro in caso di recidiva. I quattro gestori delle centrali dovranno invece rispondere dei reati di violazione del diritto d'autore e autoriciclaggio.

Sulla vicenda si è espresso Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, esprimendo profonda gratitudine alla Procura e alle Fiamme Gialle di Crotone per una operazione che "conferma l'impegno costante delle forze dell'ordine a tutela di chi sceglie legalità" e dimostra l'efficacia nel risalire ai singoli utenti. L'amministratore delegato ha sottolineato l'importanza di combattere "il senso di impunità che ancora accompagna questo fenomeno", ricordando che chi fruisce di questi canali abusivi non rischia soltanto multe salate, ma si espone in prima persona a "truffe, furti di dati personali e minacce informatiche".

L'inchiesta si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, in attesa dei successivi riscontri processuali. I sequestri preventivi d'urgenza sui conti correnti e sulle proprietà dei quattro indagati sono stati eseguiti per l'intero ammontare del provento illecito quantificato. Le notifiche delle sanzioni pecuniarie per i clienti inizieranno a essere recapitate nelle prossime settimane in tutte le 43 province coinvolte.