Partecipa al sondaggio 2019 di Hardware Upgrade con EHA: puoi vincere un PC gaming

Quali sono le caratteristiche che valuti più importanti nel momento in cui stai per acquistare un nuovo monitor? Quale deve essere il prezzo giusto per il prossimo smartphone che acquisterai nel corso del 2019? Quali peculiarità costruttive ricerchi nella tua prossima scheda video, AMD o NVIDIA? A quali nuove tecnologie sei maggiormente interessato? Queste sono alcune delle domande che abbiamo inserito nel Sondaggio Hardware Upgrade - Maggio 2019, il sondaggio che proponiamo ai nostri lettori in collaborazione con la European Hardware Association.

Scopo di questa ricerca è quello di avere un quadro più completo su quello che interessa i nostri lettori, così da avere una migliore fotografia del nostro pubblico e in questo modo poter fornire contenuti più attinenti alle vostre aspettative. Sapendo ad esempio quali sono i prodotti che volete acquistare nel corso del 2019 per noi è possibile riuscire a meglio veicolare i nostri contenuti così da fornire miglior supporto tecnico alle vostre scelte. Il mondo della tecnologia è del resto in continua evoluzione ed è per noi importante restare aggiornati su quello che i nostri lettori ricercano e desiderano.

Una volta completato il sondaggio condivideremo con voi i risultati ottenuti e i dati di analisi che da questi emergono, completando l'analisi per il mercato italiano con quanto emerso da sondaggi speculari che in questi giorni vengono eseguiti dai siti che compongono la European Hardware Association della quale Hardware Upgrade fa parte. Pubblicheremo quindi un articolo, indicativamente alla metà del mese di giugno, con tutti i dettagli evidenziando i trend che voi lettori farete emergere con la vostra partecipazione al sondaggio.

Per partecipare al sondaggio clicca sul link seguente:

Sondaggio Hardware Upgrade - Maggio 2019

La partecipazione al sondaggio è completamente gratuita; al suo completamento, se vorrai, potrai inserire il tuo indirizzo email per partecipare all'estrazione di un PC gaming offerto da PCSpecialist. Il processo di estrazione del vincitore del PC gaming messo in palio sarà curata da Parsec Media S.L., società che è editrice del sito Geeknetic che è uno dei soci fondatori della European Hardware Association.

Ti consigliamo di compilare il sondaggio usando un desktop o un notebook. Il suo completamento richiede pochi minuti di tempo e non è richiesto alcun dato identificativo: hai tempo sino al 14 maggio per fornire le tue indicazioni. Grazie sin d'ora per il tuo contributo!