Papa Leone XIV: "dobbiamo rispondere agli sviluppi dell'intelligenza artificiale"

Con l'elezione di, la Chiesa Cattolica dovrà affrontare una delle sfide più complesse e attuali della contemporaneità:, sulla dignità umana e sul lavoro. Nel suo primo discorso ufficiale al Collegio dei Cardinali, il nuovo Pontefice ha scelto di mettere l'AI al centro della sua visione.

La scelta del nome "Leone XIV" non è casuale. Come ha spiegato lo stesso Papa Robert Francis Prevost, il riferimento è diretto a Leone XIII, autore dell'enciclica Rerum Novarum che, nel pieno della prima rivoluzione industriale, affrontò le questioni sociali legate al lavoro, alla giustizia e ai diritti dei più deboli.

"Ho sentito la chiamata a proseguire su questo stesso cammino", ha affermato Leone XIV, "perché Leone XIII affrontò le questioni sociali durante la rivoluzione industriale. Oggi la Chiesa offre il suo patrimonio di dottrina sociale in risposta a una nuova rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che pongono nuove sfide alla difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro".

Papa Leone XIV: la sfida dell'Intelligenza Artificiale e la nuova missione sociale della Chiesa

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha sottolineato come l'AI rappresenta una svolta epocale, paragonabile per impatto e rapidità ai cambiamenti della fine dell'Ottocento. Se da un lato questa tecnologia offre strumenti potenti per il progresso, dall'altro alza interrogativi profondi sull'essenza dell'uomo, sulla verità e sulle nuove forme di utilizzo lavorativo. Il Papa ha citato dati recenti che evidenziano come l'automazione rischi di sostituire milioni di posti di lavoro e come dietro lo sviluppo dell'AI si nascondano spesso lavoratori sottopagati e poco tutelati, come i data labeler nei Paesi in via di sviluppo.

Il Pontefice ha richiamato la necessità di una “nuova dottrina sociale” che sappia rispondere alle sfide etiche poste dall'AI, ribadendo la centralità della persona e il primato della giustizia sociale. “La Chiesa deve ora affrontare i dilemmi morali dell'era digitale con la stessa convinzione e risoluzione etica con cui affrontò le ingiustizie dell'epoca industriale”, ha affermato.

Papa Leone XIV ha più volte ricordato il “prezioso lascito” di Papa Francesco, che negli ultimi anni aveva lanciato numerosi allarmi sui rischi dell'AI, dalla diffusione di fake news generate da algoritmi fino alla perdita di umanità nelle relazioni digitali. Proprio Francesco, nel suo ultimo intervento pubblico, aveva invocato un accordo internazionale su principi etici condivisi – la cosiddetta “algor-etica” – per guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, assicurando che le decisioni cruciali restino sempre in mano all'uomo e non alle macchine.

Leone XIV ha promesso di continuare su questa strada, mantenendo la Chiesa aperta al dialogo con la scienza e la tecnologia, ma senza rinunciare al suo ruolo di coscienza critica della società. “La rapidità delle innovazioni ci obbliga a interrogarci profondamente su cosa significano essere umani e su come restare tali in un'epoca tecnologicamente avanzata ma rischiosamente priva di umanità”, ha sottolineato citando le parole di Francesco.