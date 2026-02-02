Ora la spesa con Cortilia si può fare direttamente su Amazon: ecco quali sono le città coperte

Da oggi fare la spesa con Cortilia è ancora più comodo: il servizio si integra direttamente su Amazon e consente ai clienti delle nuove città e province di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio di ordinare prodotti freschi e di qualità senza uscire di casa.

Le località appena coperte includono Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lodi, Pavia, Varese, Novara, Parma, Piacenza, Roma e aree limitrofe, oltre a nuovi comuni delle province di Milano, Monza e Brianza e della provincia di Lecco. I clienti possono scegliere tra oltre 4.000 prodotti che spaziano dai freschi da supermercato ai vini pregiati, prodotti per la casa e la cura personale e degli animali.

Il servizio è accessibile anche ai clienti non iscritti a Prime e, per festeggiare lespansione, Amazon offre una promozione di 15 sul primo acquisto. Con questa iniziativa, la spesa quotidiana diventa più semplice, rapida e conveniente, direttamente dalla piattaforma Amazon.

Cortilia è un servizio di spesa online specializzato nella consegna a domicilio di prodotti freschi, alimentari e di alta qualità, inclusi frutta, verdura, prodotti da dispensa, vini, articoli per la casa e per la cura della persona e degli animali. L'obiettivo di Cortilia è offrire una spesa comoda e di qualità, direttamente a casa dei clienti, con particolare attenzione ai prodotti freschi e locali.

Prima dell'espansione tramite Amazon, Cortilia era già disponibile per i clienti Amazon nelle città di Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino e nelle aree limitrofe.