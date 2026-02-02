Ora la spesa con Cortilia si può fare direttamente su Amazon: ecco quali sono le città coperte
Amazon annuncia un ampliamento del servizio Cortilia. Ora, permette ai clienti di ordinare oltre 4.000 prodotti freschi e di qualità direttamente sulla piattaforma, con un'offerta speciale di 15 sul primo acquisto
Da oggi fare la spesa con Cortilia è ancora più comodo: il servizio si integra direttamente su Amazon e consente ai clienti delle nuove città e province di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio di ordinare prodotti freschi e di qualità senza uscire di casa.
Clicca qui per scoprire come fare la spesa con Cortilia direttamente su Amazon
Le località appena coperte includono Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lodi, Pavia, Varese, Novara, Parma, Piacenza, Roma e aree limitrofe, oltre a nuovi comuni delle province di Milano, Monza e Brianza e della provincia di Lecco. I clienti possono scegliere tra oltre 4.000 prodotti che spaziano dai freschi da supermercato ai vini pregiati, prodotti per la casa e la cura personale e degli animali.
Il servizio è accessibile anche ai clienti non iscritti a Prime e, per festeggiare lespansione, Amazon offre una promozione di 15 sul primo acquisto. Con questa iniziativa, la spesa quotidiana diventa più semplice, rapida e conveniente, direttamente dalla piattaforma Amazon.
Cortilia è un servizio di spesa online specializzato nella consegna a domicilio di prodotti freschi, alimentari e di alta qualità, inclusi frutta, verdura, prodotti da dispensa, vini, articoli per la casa e per la cura della persona e degli animali. L'obiettivo di Cortilia è offrire una spesa comoda e di qualità, direttamente a casa dei clienti, con particolare attenzione ai prodotti freschi e locali.
Prima dell'espansione tramite Amazon, Cortilia era già disponibile per i clienti Amazon nelle città di Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino e nelle aree limitrofe.