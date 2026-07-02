OpenAI propone agli USA una quota del 5%: partecipazione pubblica da oltre 42 miliardi di dollari

OpenAI avrebbe proposto al governo degli Stati Uniti una partecipazione del 5% nella società, valutata oltre 42 miliardi di dollari. L'obiettivo sarebbe condividere con il pubblico i benefici economici dell'intelligenza artificiale attraverso un fondo sovrano, coinvolgendo potenzialmente anche altri protagonisti del settore.

OpenAI avrebbe proposto al governo degli Stati Uniti di acquisire una partecipazione del 5% nella società. L'indiscrezione, riportata dal Financial Times, indica che la quota avrebbe un valore di circa 42,6 miliardi di dollari, sulla base della valutazione di 852 miliardi di dollari raggiunta dall'azienda dopo il round di finanziamento concluso a marzo. Se confermata, l'iniziativa segnerebbe un nuovo modello di collaborazione tra il settore pubblico e una delle principali realtà dell'intelligenza artificiale. Vale la pena ricordare che già nel mese di giugno si è parlato di interlocuzioni in tal senso.

L'obiettivo dell'iniziativa sarebbe duplice. Da un lato, OpenAI punterebbe ad attenuare la crescente pressione politica che negli ultimi mesi si è sviluppata a Washington nei confronti delle grandi aziende dell'intelligenza artificiale; dall'altro, la società vorrebbe consentire ai cittadini statunitensi di beneficiare direttamente della crescita economica generata dal settore.

Stando alle fonti citate dal quotidiano britannico, Sam Altman avrebbe illustrato il progetto già nei primi incontri con l'amministrazione Trump all'inizio del 2025, sostenendo che una partecipazione pubblica rappresenterebbe il modo più efficace per distribuire i vantaggi economici derivanti dallo sviluppo dell'AI. Al momento, tuttavia, non è chiaro se la Casa Bianca intenda dare seguito alla proposta.

Secondo il Financial Times, l'idea dietro all'operazione potrebbe assumere connotati ben più grandi: prevederebbe, infatti, la costituzione di una sorta di fondo sovrano attraverso il quale anche altre aziende statunitensi del settore potrebbero conferire una quota della propria proprietà. Tra i nomi citati figurano Anthropic, Google e Meta, anche se non esistono indicazioni che queste società abbiano espresso disponibilità ad aderire all'iniziativa.

L'eventuale ingresso dello Stato nel capitale di OpenAI non rappresenterebbe un precedente assoluto nell'attuale amministrazione. Durante il secondo mandato del presidente Donald Trump, il governo federale ha infatti effettuato investimenti diretti in alcune aziende considerate strategiche, tra cui Intel, IBM e società attive nei settori del quantum computing e dei minerali critici.

Il presidente si è inoltre espresso favorevolmente all'ipotesi di una presenza pubblica nelle principali aziende dell'intelligenza artificiale, definendola un'opportunità per rendere gli americani "partner di questa rivoluzione tecnologica".

Al momento né OpenAI né la Casa Bianca, così come Anthropic, Google e Meta, hanno rilasciato commenti ufficiali sulle indiscrezioni riportate dal Financial Times.