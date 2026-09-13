OpenAI accusata di plagio dai migliori matematici del mondo: 25 medaglie Fields firmano la rivolta contro l'IA

OpenAI e i principali laboratori di intelligenza artificiale sono finiti al centro di una dura presa di posizione formale da parte di 25 medaglie Fields, il riconoscimento più prestigioso della disciplina. Figure di primo piano internazionale, tra cui Terence Tao, Alessio Figalli e Peter Scholze, hanno pubblicato una presa di posizione congiunta per contestare la tendenza a trasformare la soluzione di problemi complessi in un mero terreno di scontro commerciale. Secondo i firmatari, l'attuale rincorsa a risolvere enigmi teorici solo per esibire benchmark prestazionali rischia di compromettere la natura stessa della ricerca, separando le finalità delle aziende da quelle della comunità scientifica.

I dissapori si sono acuiti a seguito di controversie dirette sorte negli atenei statunitensi. Tristan Buckmaster, accademico presso la New York University, ha accusato la società di Sam Altman di aver fatto pressioni per non menzionare il contributo di un ricercatore legato ad Anthropic nella risoluzione di un problema rilevante, ipotizzando inoltre che le sessioni di lavoro svolte su Codex siano servite all'azienda per generare una dimostrazione proprietaria tramite un fine settimana di calcolo intensivo. Il malcontento diffuso ha poi indotto l'azienda a cancellare la sponsorizzazione di un evento accademico presso il California Institute of Technology, in risposta alle perplessità sollevate dai ricercatori dell'istituto.

Nel testo redatto dai firmatari, denominato formalmente dichiarazione congiunta, gli accademici chiariscono che la risoluzione di un singolo quesito rappresenta solo uno strumento di verifica per costruire nuova conoscenza teorica, non il fine ultimo. Annunciare risposte in modo frettoloso, senza pubblicare passaggi dettagliati, senza isolare i principi metodologici alla base e omettendo i riferimenti agli studi precedenti, innesca gravi interrogativi legati all'attribuzione e al plagio. Senza il lavoro di sviluppo e di metabolizzazione garantito dai ricercatori, le soluzioni generate artificialmente restano enunciati privi di vita che rischiano di spezzare la catena di trasmissione del sapere tra generazioni di studiosi.

Dal valore della dimostrazione al rischio dell'opacità accademica

Il timore più urgente espresso dagli esperti riguarda la compromissione della tradizionale trasparenza che anima la comunità accademica. Quando i laboratori di frontiera hanno la facoltà di individuare una pista promettente e investire decine di milioni di dollari in pura potenza di calcolo per anticipare chi ha aperto la strada, l'incentivo principale si sposta inevitabilmente sulla riservatezza e sulla difesa delle intuizioni. La prassi virtuosa di condividere bozze e discutere ipotesi aperte rischia di arrestarsi davanti al sospetto che le piattaforme di inferenza vengano impiegate per cannibalizzare il lavoro altrui.

La presa di posizione segue le raccomandazioni già avanzate a giugno dal gruppo di lavoro della Dichiarazione di Leida, e amplia l'allarme a qualsiasi attività ad alto contenuto intellettuale. Anni di formazione avanzata non servono unicamente a confezionare una risposta formale a valle, ma a sviluppare la sensibilità critica necessaria per formulare nuove domande. Se i sistemi automatizzati scavalcano il percorso cognitivo per erogare esclusivamente il prodotto finale, la scienza rischia di perdere per strada il senso profondo per cui quegli stessi problemi erano stati concepiti.