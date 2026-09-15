NVIDIA non ci sta: "Non lasceremo che l'IA rallenti", dice Jensen Huang a Trump

NVIDIA non ci sta: Non lasceremo che l'IA rallenti, dice Jensen Huang a Trump

Jensen Huang ha ricevuto sul palco dell'All-In Summit una telefonata di Donald Trump e ne ha condiviso l'audio con il pubblico: nessuno stop all'intelligenza artificiale, mentre anche Pechino conferma di non voler rallentare la corsa ai modelli avanzati

di pubblicata il , alle 13:01 nel canale Web
NVIDIA
 

Jensen Huang non ha potuto mandare la chiamata alla segreteria telefonica. Il CEO di NVIDIA era sul palco dell'All-In Summit di Los Angeles, lunedì mattina, quando gli è squillato il telefono: dall'altra parte c'era il presidente Donald Trump.

"Sono sul palco con i besties", ha detto Huang riferendosi ai conduttori del podcast All-In, tra cui gli investitori Chamath Palihapitiya e Jason Calacanis e i consiglieri della Casa Bianca David Friedberg e David Sacks. Invece di chiudere la telefonata, Huang ha chiesto un microfono agli stagehand per proiettare la voce di Trump in sala, mettendolo di fatto in vivavoce davanti a centinaia di persone.

Prima della chiamata, sul palco si discuteva dell'appello del CEO di Anthropic Dario Amodei a "rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dell'IA". Elon Musk e Sam Altman si sono detti pubblicamente d'accordo con Amodei. Huang, invece, la pensa diversamente, e la telefonata di Trump è arrivata proprio nel mezzo di quel confronto.

"Stanno solo facendo il gioco di chi non vuole che l'IA vada avanti. Potrebbe trattarsi di gente con motivazioni politiche, ma potrebbe anche essere la Cina. E non lo permetteremo. È una bufala", ha detto Trump al telefono. Huang ha risposto senza esitazioni: "Ha ragione, signore. Non lo permetteremo", tra gli applausi della sala.

Trump e i suoi alleati, tra cui il CEO di Y Combinator Garry Tan, sostengono che il crescente malcontento verso i nuovi data center sia parte di una manovra internazionale per frenare la crescita economica americana. I dati Gallup raccontano però una storia più lineare: 7 americani su 10 si oppongono alla costruzione di data center vicino a casa propria, oltre la metà cita l'impatto sulle risorse ambientali e circa il 20% teme ricadute sul costo della vita.

Neanche Pechino ha l'intenzione di frenare

Un dettaglio che la cronaca dell'episodio non ha mancato di sottolineare. Mentre a Los Angeles NVIDIA e la Casa Bianca si compattavano contro l'ipotesi di uno stop, da Pechino arrivava un segnale nella stessa direzione. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha respinto gli appelli di dirigenti americani come Satya Nadella e Sam Altman a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati, definendo allarmismo e confronto una minaccia alla governance globale dell'IA più della velocità di sviluppo in sé.

Il ministro della Sicurezza di Stato cinese Chen Yixin ha chiesto di accelerare la costruzione di un sistema di prevenzione dei rischi legati all'IA, definendola il principale terreno di scontro tecnologico tra le grandi potenze, pur invocando uno sviluppo "sano e ordinato". Il presidente Xi Jinping, al summit BRICS di New Delhi, ha intanto promesso maggiore cooperazione sull'IA con i paesi in via di sviluppo, mentre i modelli cinesi guadagnano terreno anche tra le aziende occidentali. Non tutti, nel fronte americano, la vedono in bianco e nero.

Amodei stesso ammette che correre troppo con sistemi sempre più potenti comporta rischi seri, ma un rallentamento eccessivo degli Stati Uniti rischia di consegnare il vantaggio tecnologico alla Cina. Secondo Helen Toner, direttrice esecutiva del Georgetown Center for Security and Emerging Technology, i modelli cinesi più avanzati sarebbero indietro di 6-9 mesi rispetto a quelli statunitensi: un margine stretto, che secondo Toner dipende in parte proprio dai progressi già dimostrati dai laboratori americani. Se il fronte USA rallentasse davvero, non è detto che Pechino potrebbe continuare a correre allo stesso ritmo.

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4 Commenti
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AlexSwitch15 Settembre 2026, 13:06 #1
Altrimenti svaniscono le montagne di verdoni che giacchetta si metterà in tasca con i suoi piani di cofinanziamento agli hyperscaler!

Ma tanto ciuffo biondo ha già sentenziato e preso provvedimenti per le forniture energetiche, quindi giacchetta può dormire sonni ancora tranquilli.
supertigrotto15 Settembre 2026, 13:35 #2
Disse quello che se non fosse per il fenomeno IA,produrrebbe ancora schede per videogiochi, è stata quasi una casualità che furono scelte le schede Nvidia nel lontano 2012 usando le GTX 580 (iniziò una specie di collaborazione) se avessero ascoltato quella volta Pat Gelsinger probabilmente la base delle IA sarebbero state le larrabee di Intel che, come acceleratori grafici erano scarsi ma erano molto più utili in calcoli che la IA usa,Pat aveva intuito di cambiare i micro core x86 del progetto originale per fare funzionare al meglio il sistema per adattarlo alle IA che stavano sperimentando ma ricevette risate in faccia dal consiglio di amministrazione Intel.
Anche le AMD erano valide ma per pura casualità,avevano usato le GTX.
Se la IA rallenta,Nvidia rischia grosso,dopo tutti gli investimenti e la concorrenza che si fa sempre più vicina,difatti le alternative a Nvidia sono molto ma molto valide e meno costose.
Il superstallone della IA ha paura di diventare un comune normodotato.
Ma da uno che insieme al PCI sig,insiste con il connettore "FireWire" una stupidaggine così me la aspettavo.
Notturnia15 Settembre 2026, 13:47 #3
ottimo.. allora muovetevi a sfornare nuove schede e abbassate i prezzi..
mozzarello15 Settembre 2026, 13:50 #4
Si avvicina la fine

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