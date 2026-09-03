NVIDIA acquisisce Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari: l'AI open source entra in una nuova fase

NVIDIA ha annunciato l'acquisizione di Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari. La piattaforma manterrà un'impostazione aperta, supportando modelli, framework, cloud e acceleratori differenti. L'operazione punta a rafforzare affidabilità, sicurezza, valutazione, inferenza e distribuzione dei modelli AI su scala globale.

Come da anticipazioni dei giorni scorsi, oggi NVIDIA ha annunciato un accordo per acquisire Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari, in un'operazione destinata a rafforzare ulteriormente la presenza dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale aperta. L'obiettivo dichiarato è aumentare la capacità della piattaforma, potenziarne l'infrastruttura ed estendere l'accesso agli strumenti di AI a sviluppatori e istituzioni in tutto il mondo.

Hugging Face è diventata negli ultimi dieci anni uno dei principali punti di riferimento per la comunità che sviluppa e utilizza modelli di intelligenza artificiale aperti. Secondo i dati forniti, la piattaforma conta oltre 18 milioni di sviluppatori, ricercatori e creatori, che condividono più di 3 milioni di modelli, 500.000 dataset e 1 milione di applicazioni. Sono inoltre oltre 200.000 le aziende che usano Hugging Face per individuare, valutare, personalizzare e distribuire sistemi di AI.

Uno degli aspetti sottolineati nell'operazione riguarda la volontà di mantenere aperto l'ecosistema della piattaforma. Hugging Face continuerà infatti a consentire agli sviluppatori di scegliere autonomamente i modelli, i framework, i servizi cloud, i provider per l'inferenza e le piattaforme hardware da utilizzare. In particolare, l'utilizzo di infrastrutture NVIDIA non sarà un requisito per sviluppare o distribuire applicazioni attraverso Hugging Face.

La piattaforma continuerà inoltre a supportare modelli open source e open weight provenienti dall'intero ecosistema, indipendentemente dal loro sviluppatore. Rimarrà anche il supporto allo sviluppo e alla distribuzione multi-cloud e multi-acceleratore, permettendo ai progettisti di usare l'hardware e l'infrastruttura più adatti alle proprie esigenze.

La questione dei modelli open weight è indicata come uno degli elementi centrali della strategia. Nell'annuncio viene ricordata una recente lettera aperta, sottoscritta da esponenti dell'industria, sull'importanza dei pesi dei modelli accessibili pubblicamente per l'economia dell'intelligenza artificiale. Il principio sostenuto è che la disponibilità di modelli aperti possa ampliare l'accesso alle capacità avanzate di AI e contribuire a distribuire lo sviluppo tecnologico tra aziende, istituzioni e comunità differenti.

I modelli aperti consentono infatti a startup, imprese, università e organizzazioni pubbliche di utilizzare capacità avanzate senza dover addestrare ogni sistema da zero. Possono inoltre permettere di associare modelli differenti a specifiche attività, con potenziali applicazioni che spaziano dalla sicurezza informatica alla sovranità tecnologica, passando per industria, sanità, agricoltura, istruzione e piccole imprese.

"L'AI avanza più velocemente quando le persone possono costruire insieme", si legge nell'annuncio.

NVIDIA sostiene di avere già un ruolo rilevante nell'ecosistema open di Hugging Face. L'azienda afferma di essere il principale contributore di modelli e dati aperti sulla piattaforma, con oltre 500 modelli e più di 250 dataset pubblicati. La società sviluppa inoltre pubblicamente modelli, librerie e strumenti che possono essere utilizzati, modificati ed estesi dagli sviluppatori.

L'acquisizione dovrebbe quindi mettere a disposizione di Hugging Face le risorse infrastrutturali, ingegneristiche e la presenza globale di NVIDIA per intervenire su diversi aspetti della piattaforma. Tra le aree indicate figurano affidabilità, sicurezza, valutazione dei modelli, inferenza e distribuzione, con l'obiettivo di sostenere la crescita dell'ecosistema senza modificare il carattere aperto che ha contribuito alla diffusione di Hugging Face.

"Sono onorato che Clem sia venuto da me mentre valutava il prossimo capitolo di Hugging Face e abbia ritenuto NVIDIA una buona casa per l'azienda, la sua comunità e il futuro dei modelli aperti", ha dichiarato Jense Huang, CEO di NVIDIA. "Condividiamo questa visione e il team di Hugging Face porterà ora la propria passione e competenza su un palcoscenico molto più grande, mantenendo lo stesso iconico marchio 🤗".

L'operazione si inserisce quindi in una strategia che punta a combinare l'infrastruttura e le capacità di calcolo di NVIDIA con una delle principali piattaforme dedicate alla condivisione e allo sviluppo di modelli AI. "Insieme renderemo l'AI più aperta, più capace e più accessibile a persone e istituzioni in tutto il mondo", conclude Huang.