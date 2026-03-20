Nuovi suffissi internet 2026: per la seconda volta nella storia si possono creare estensioni personalizzate
ICANN apre il Round 2026, la seconda finestra nella storia di Internet per creare nuovi domini generici di primo livello. Dal 30 aprile al 12 agosto si potranno richiedere estensioni come .roma, .sicilia o .fisco, con costi di candidatura di 227.000 dollari per gTLDdi Rosario Grasso pubblicata il 20 Marzo 2026, alle 17:01 nel canale Web
Per la seconda volta nella storia di Internet, si apre una finestra ufficiale per creare nuove estensioni di dominio generico di primo livello, ovvero i suffissi che compaiono dopo il punto nell'indirizzo di un sito web. A gestire il processo è ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l'organismo internazionale senza scopo di lucro che coordina il sistema globale dei nomi a dominio e garantisce che ogni indirizzo web sia unico e raggiungibile. Le domande potranno essere presentate dal 30 aprile al 12 agosto 2026, senza possibilità di invii in ritardo.
Questa tornata prende il nome di Round 2026 ed è solo la seconda occasione del genere: la prima risale al 2012, quando l'organismo ricevette oltre 1.900 candidature, da cui derivarono più di 1.200 nuove estensioni poi effettivamente attivate tra cui suffissi oggi diffusi come .city, .bank, .paris e .xyz. Il Round 2026 si distingue però dal precedente su alcuni punti: le estensioni generiche "chiuse" sono ora vietate, le aste private tra candidati in conflitto sono bandite e i gestori tecnici del registry devono superare una pre-valutazione prima ancora di presentare la candidatura.
Cinque categorie di nuove estensioni
Le tipologie ammesse coprono un ampio spettro di esigenze. Possono essere generiche come .book e .food, di brand (riservate all'uso esclusivo di un marchio registrato), comunitarie (destinate a una comunità definita, come .bank per il settore bancario), geografiche (città, regioni, territori) e IDN con varianti linguistiche per oltre 300 lingue. Per le estensioni geografiche, le regole ICANN richiedono il supporto esplicito delle autorità pubbliche competenti: si tratta, quindi, di candidature tanto tecniche quanto politiche.
Sul fronte italiano, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato le opportunità legate al Made in Italy e alle eccellenze territoriali: estensioni come .roma, .sicilia o .fisco potrebbero valorizzare marchi, filiere produttive e città d'arte sul piano digitale. Tutte le regole e i requisiti sono disciplinati nell'Applicant Guidebook pubblicato da ICANN. Il costo di candidatura è fissato a 227.000 dollari per ciascuna estensione richiesta, con un processo che dalla candidatura al lancio richiede tra i 18 e i 24 mesi.
Il rischio per PA e imprese italiane
C'è però un rovescio della medaglia che le istituzioni pubbliche non possono ignorare. Come sottolinea AgID nel suo avviso ufficiale, esiste il concreto rischio che soggetti privati o terzi richiedano estensioni che richiamano territori, città o istituzioni pubbliche italiane, con possibili implicazioni per la tutela dell'interesse pubblico. L'agenzia invita quindi le Pubbliche Amministrazioni e le imprese a valutare se registrare un proprio suffisso di primo livello e, in parallelo, a monitorare attivamente le candidature depositate da terzi per opporsi a eventuali usi impropri di nomi istituzionali o geografici.
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