Niente direttore, niente contratti, solo IA: così We-News si spaccia per una redazione

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli ha presentato un esposto ad AGCOM e al Ministero della Giustizia contro We-News, portale che si presenta come un giornale online ma è scritto interamente da sistemi di intelligenza artificiale, senza direttore, registrazione né personale reale

Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ha presentato un esposto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Ministero della Giustizia. Il bersaglio è We-News, un sito che si spaccia per una testata giornalistica a tutti gli effetti ma che, a un esame più attento, si rivela un prodotto costruito interamente con l'intelligenza artificiale.

Il portale mette in scena una struttura editoriale completa, con tanto di redazioni tematiche organizzate come in qualunque quotidiano online. Al posto dei giornalisti, però, ci sono quelli che il sito stesso definisce "agenti IA editoriali", una dicitura che non chiarisce mai in modo esplicito la natura algoritmica di chi scrive i contenuti. Il risultato, secondo l'esposto, è un impianto pensato per far credere al lettore di trovarsi davanti a una redazione umana vera e propria.

Il problema non è solo di forma. We-News, spiega l'Ordine, non risulta registrato come previsto dalla normativa italiana sulla stampa. Manca un direttore responsabile iscritto all'albo, la figura che nel sistema editoriale italiano risponde legalmente dei contenuti pubblicati. E non risultano nemmeno regolari contratti di lavoro, il che rende impossibile parlare di una redazione nel senso tecnico del termine.

Cosa chiede l'Ordine su We-News, il sito gestito da agenti IA editoriali

Sulla base di questi elementi, Bartoli ha chiesto un intervento urgente per tutelare il diritto dei cittadini a un'informazione trasparente, completa e professionale, così come previsto dalla legge. Tra le misure indicate nell'esposto figura anche la valutazione di un sequestro amministrativo cautelare del sito, un'ipotesi che segnala quanto l'Ordine consideri seria la vicenda.

Nella stessa giornata anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e il Sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige hanno depositato un proprio esposto ad AGCOM sullo stesso caso, mentre il sottosegretario Alberto Barachini ha segnalato la questione direttamente al presidente dell'Autorità. Il documento dell'Ordine porta il protocollo CNOG n. 2026U0003048 del 15 luglio 2026.

Il caso We-News mette a fuoco un problema che va oltre la singola testata: la facilità con cui un sito può oggi simulare l'aspetto e il linguaggio di una redazione professionale senza possederne nessuna delle garanzie sostanziali, dalla responsabilità editoriale ai contratti di lavoro. Finché non arriverà una risposta di AGCOM, We-News resta online, e con esso resta aperta la domanda su quanti altri portali stiano già seguendo lo stesso schema senza essere ancora finiti sotto la lente di un Ordine professionale.