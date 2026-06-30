Netflix vince in tribunale, il Consiglio di Stato boccia il ricorso degli attori italiani: niente dati su visualizzazioni e ricavi

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Artisti 7607 contro Netflix, confermando le precedenti decisioni di AGCOM e TAR Lazio. La piattaforma non dovrà comunicare dati aggiuntivi su visualizzazioni e ricavi. La sentenza definisce inoltre nuovi principi sulla rappresentatività delle collecting nella gestione dei diritti audiovisivi.

Si chiude definitivamente il contenzioso tra Netflix e Artisti 7607 in materia di equo compenso per gli artisti interpreti ed esecutori. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'appello presentato dalla collecting society, confermando integralmente sia la delibera dell'AGCOM sia la successiva sentenza del TAR Lazio. La decisione rappresenta un importante precedente per il settore audiovisivo, in quanto chiarisce quali informazioni debbano essere condivise tra piattaforme di streaming e organismi di gestione collettiva dei diritti.

La controversia risale al biennio 2021-2022, quando Artisti 7607, cooperativa che rappresenta oltre 3.000 attori, doppiatori e interpreti italiani - fondata anche dall'attore Elio Germano -, aveva presentato due esposti all'AGCOM sostenendo che Netflix non avesse fornito dati sufficientemente dettagliati per consentire il corretto calcolo dell'equo compenso spettante agli artisti.

L'attore Elio Germano

Secondo la collecting, la piattaforma avrebbe dovuto condividere informazioni più approfondite, comprese le visualizzazioni delle opere, i ricavi generati e altri indicatori relativi allo sfruttamento commerciale dei contenuti. L'obiettivo era ottenere una base informativa più ampia per determinare in maniera più accurata la remunerazione spettante agli interpreti in relazione ai diritti connessi.

Netflix ha sempre respinto tali contestazioni, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Una posizione che è stata condivisa dapprima dall'AGCOM, successivamente dal TAR Lazio e ora definitivamente anche dal Consiglio di Stato.

I giudici hanno infatti stabilito che la piattaforma non è tenuta a fornire dati ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla disciplina attuale. La richiesta avanzata da Artisti 7607 è stata ritenuta non accoglibile anche perché, secondo quanto emerso nel procedimento, la stessa collecting non aveva fornito tutte le informazioni necessarie riguardo alla propria rappresentatività e ai criteri di determinazione e distribuzione dei compensi tra gli artisti rappresentati.

Proprio questo aspetto costituisce uno degli elementi più rilevanti della sentenza. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato il principio già espresso dall'AGCOM secondo cui, per poter determinare correttamente l'equo compenso, risulta indispensabile conoscere il grado di rappresentatività della collecting rispetto al catalogo dell'operatore interessato.

Nello specifico, Artisti 7607 avrebbe dovuto indicare, per ciascuna opera presente nel catalogo di Netflix, quali fossero gli artisti rappresentati che ricoprivano ruoli di notevole importanza artistica, distinguendo tra interpreti principali e comprimari, attori e doppiatori, oltre a specificare quale percentuale essi rappresentassero rispetto al totale degli aventi diritto dell'opera. Solo disponendo di tali informazioni, secondo l'Autorità e ora anche secondo il Consiglio di Stato, è possibile procedere a una corretta determinazione dell'equo compenso.

La decisione assume un rilievo che va oltre il singolo contenzioso, poiché definisce un precedente destinato a incidere sui rapporti tra piattaforme di streaming e collecting society operanti nel settore audiovisivo. Viene infatti ribadito che gli obblighi informativi devono essere reciproci.