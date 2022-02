Netflix annuncia una valanga di film per il 2022. Eccoli tutti in un video di 3 minuti

Netflix è pronta a riversare una valanga di film sul proprio portale di streaming per questo 2022. Sì, perché saranno oltre 86 i titoli che l'azienda ha da poco ufficializzato in un video di 3 minuti in cui vengono fatte vedere alcune scene dei più importanti. Un passo decisamente importante quello di Netflx perché i film chiaramente saranno tutti "original" e questo significa che risulteranno in esclusiva solo sul portale di streaming dell'azienda. Una vera e propria sfida lanciata ad Amazon Prime Video, Disney+ ma anche ad Apple TV+, che sappiamo sta crescendo sempre di più.

Netflix: 86 film originali per tutto il 2022

In questo 2022 dunque Netflix amplierà il proprio catalogo di film con l'arrivo di ben 86 film originali. Ricordiamo che nel 2021 i film erano stati 70. Ma in questo caso non è tanto il numero a far chiacchierare, che comunque non è da poco, ma piuttosto la lunga lista dei grandi attori (e registi) coinvolti nelle riprese di questi film.

Ci sarà da vedere The Adam Project, un film sul paradosso temporale con un pilota di aerei protagonista, Ryan Reynolds, che dovrà tornare indietro nel tempo per aiutare una giovane versione di se stesso a salvare il futuro. Un cast non da poco con anche Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Zoe Saldaña. Il film sarà disponibile dal prossimo 11 marzo. Ma ci sono anche altri grandi nomi pronti a fare spessore come Jamie Foxx che diventerà un vero e proprio cacciatore di vampiri in Day Shift - A caccia di vampiri, o ancora Daniel Craig, lo 007 che vestirà i panni di Benoit Blanc in Knives Out 2. E poi Jason Momoa con Nel mondo dei sogni e addirittura Charlize Theron insieme a Kerry Washington in The School for Good and Evil.

The Gray Man sarà invece un film molto atteso con un cast incredibile perché assieme a Ryan Gosling ci sarà anche Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page. Il film con la regia dei fratelli Anthony e Joe Russo, gli stessi del film che ha incassato di più nella storia del cinema ossia Avengers: Endgame. Infine ci saranno film diretti da registi d'elite come il premio Oscar Guillermo Del Toro, Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro e tanti altri ancora.