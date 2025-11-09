Nasce l'albo degli influencer 'rilevanti' in Italia: AGCOM ha aperto le iscrizioni

AGCOM ha reso disponibile il web form con cui gli influencer ritenuti rilevanti hanno la possibilità di iscriversi al nuovo albo, come previsto dalla delibera n. 197/25/CONS. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter garantire una maggiore trasparenza in un settore che, come dimostrano recenti casi di cronaca, finisce spesso in prima pagina anche per l'assenza di una regolamentazione chiara.

Chi deve iscriversi all'elenco degli influencer rilevanti

Secondo AGCOM, sono tenuti all'iscrizione all'elenco i soggetti con almeno 500.000 follower (conteggiati al trentesimo giorno prima dell'invio del modulo) oppure 1 milione di visualizzazioni medie mensili (calcolate con riferimento ai sei mesi antecedenti il giorno dell'invio del modulo) su almeno una delle piattaforme di social media o condivisione di video utilizzate.

Per effettuare l'iscrizione è sufficiente accedere alla pagina web messa a disposizione da AGCOM sul suo sito. I dati richiesti sono pochi. Gli influencer dovranno inserire i propri dati personali, la denominazione e Regione Sociale e il nickname op il marchio con cui il soggetto è noto online.

I creator che si iscriveranno all'elenco degli influencer rilevanti dovranno rispettare alcuni obblighi e, di fatto, saranno soggetti a un sistema di vigilanza da parte di AGCOM, simile a quello a cui devono sottostare le aziende che erogano servizi nel settore dei media.

L'iscrizione, per gli influencer che rientrano nei requisiti fissati, è considerata un obbligo. Si stima che in Italia saranno tenuti a completare questa pratica circa 2.000 creatori di contenuti, distribuiti sulle varie piattaforme social. Il dato effettivo, in ogni caso, non è noto ma AGCOM potrebbe fornire alcune statistiche in futuro per quanto riguarda l'andamento delle iscrizioni.