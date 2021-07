N26 You: un anno gratis per il conto con assicurazione di viaggio

N26 si unisce all’ottimismo post pandemia con una promozione speciale: il conto N26 You gratis per un anno. Potrai cioè sottoscrivere il conto a costo zero per 12 mesi e ritrovare la voglia di partire usufruendo dell’assicurazione viaggio inclusa.

N26 ha scelto di promuovere You proprio perché offre un’assicurazione valida sia per i viaggi all’estero che per gli spostamenti quotidiani in città, grazie alla copertura sul noleggio dei veicoli in sharing. Per saperne di più leggi la guida qui di seguito.

Assicurazione N26 You: tutto quello che c’è da sapere

Il conto N26 You ti garantisce:

prelievi gratis in tutto il mondo

zero commissioni nascoste all’estero

pagamenti contactless

carta di debito MasterCard inclusa

copertura viaggi a cura di Allianz Assistance

In particolare, l’assicurazione N26 You ti consente una copertura fino a 2000€ per lo smarrimento dei bagagli e fino a 500€ per i voli aerei in ritardo di più di 4 ore. Non solo, avrai anche una copertura fino a 10.000 € in caso di annullamento del viaggio.

Chiaramente, l’assicurazione copre le eventuali emergenze mediche all’estero. Come intestatario del conto hai cioè diritto a una copertura per te e i tuoi familiari (coniuge e figli). Potrai, inoltre, usufruire di un’assistenza medica telefonica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

N26 You: la carta abbinata al conto

Come aprire un conto N26 You gratis

ti consente di ricevere a casa una carta di debito MasterCard e di associare al conto una carta aggiuntiva. Se rientri nella categoria di coloro che si ritrovano spesso senza carta al seguito, ti conviene richiederne una seconda da utilizzare in maniera intercambiabile con la prima. Questa opzione è destinata ai clienti N26 You Business, N26 You e Metal. N26 rinnova spesso le proprie proposte, lanciando servizi extra, campagne promozionali o nuovi sconti esclusivi con partner come Yoox, GetYourGuide e Hotels.com.

Se vuoi approfittare della promozione per aprire un conto N26 You gratis, devi avere a portata di mano un documento e uno smartphone compatibile su cui scaricare l’applicazione:

iPhone modello 5s o più recenti e iOS 11 o superiore

Android 11 o superiore.

Dopo aver inserito i dati (indirizzo mail, dettagli personali e indirizzo di spedizione per la carta), puoi avviare la procedura di controllo dell’identità e collegare lo smartphone al conto.

Per la verifica dell’identità hai diverse opzioni, tra cui il passaporto e la carta d’identità, anche cartacea. Invii cioè il documento tramite foto o video e ricarichi il conto con un bonifico bancario. Puoi effettuare la ricarica anche con il sistema CASH26. Di cosa si tratta? CASH26 è una funzione integrata dell’applicazione che ti consente di generare un codice a barre da mostrare alla cassa di uno degli oltre mille punti CASH26 presenti in tutta Italia. In questo modo fai la prima ricarica e cominci a usare il conto.