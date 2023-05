Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno, finalmente il trailer con Tom Cruise

Arriva il trailer ufficiale di Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno ossia il penultimo appuntamento con i film della saga che da ormai anni anzi decenni ci accompagna al cinema e nel piccolo schermo con le acrobazie da spia di Tom Cruise. Come al solito, anzi più del solito, è in splendida forma anche con i suoi 60 anni ed è ancora una volta pronto a buttarsi da un dirupo con una motocicletta o a dare caccia a chi lo vuole morto.

Mission Impossible: la conclusione di una saga unica

Ethan Hunt dal prossimo anno sarà solo un ricordo perché Tom Cruise appenderà al chiodo il suo personaggio ma di certo gli ultimi due capitoli della saga sono pronti a fare fuochi d'artificio. E come sempre c'è di mezzo una scenografia e una sceneggiatura con inseguimenti mozzafiato, voli e recuperi da ultimo secondo e soprattutto, come avviene ormai da tempo con Mission Impossibile, location sfavillanti tra Roma, Venezia, la Puglia e ancora la Norvegia, la Svizzera e l'Inghilterra.

Il penultimo capitolo di Mission Impossible passa per le mani di Christopher McQuarrie, che ha già scritto e diretto i precedenti capitoli Rogue Nation e Fallout. In questo caso il film racconterà l'ennesima avventura di Hunt e del suo team all'IMF (Impossible Missions Force) alle prese con una nuova arma che potrebbe mettere a repentaglio l'intera umanità e che non deve giustamente finire nelle mani sbagliate. Dal passato dello stesso protagonista emergerà una forza oscura che lo metterà di fronte all'ennesima scelta impossibile: salvare il mondo o la vita delle persone a cui tiene di più.

Torneranno i soliti ''amici'' di Cruise come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, e Vanessa Kirby, mentre dai film Marvel arriveranno le new entry Hayley Atwell e Pom Klementieff, oltre a Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham e Mark Gatiss.

Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte Uno uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 12 luglio e promette numeri ca capogiro come in passato quando ha conquistato oltre 3,5 miliardi di dollari da quando il primo titolo ha debuttato nel 1996. Il futuro ultimo capitolo (Dead Reckoning - Parte Due) arriverà invece nel 2024.