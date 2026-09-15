Microsoft chiede supervisione umana nello sviluppo della superintelligenza artificiale

Per il CEO di Microsoft la corsa all'IA avanzata ha senso solo sotto un rigido controllo umano e al servizio dell'umanità: servono prudenza nei modelli potenti e allineamento con Paesi e ricerca

Il controllo dell'intelligenza artificiale e tutti i rischi collegati a uno sviluppo senza limitazioni sono tra i temi più caldi dell'attualità di questo periodo. Sulla questione è arrivato anche il commento di Satya Nadella, CEO di Microsoft, che ha fornito il suo parere sulla futura "superintelligenza". Si tratta di una presa di posizione importante con cui Nadella ha chiarito il pensiero di Microsoft (e non solo il suo) sul tema.

Il CEO di Microsoft ha le idee chiare

Secondo Nadella, continuare a seguire la superintelligenza ha senso solo in presenza di un rigido controllo umano e solo se il suo sviluppo resta legato agli interessi dell'umanità. Se vengono a mancare questi due punti, non ha più senso continuare lo sviluppo in questa direzione.

Il punto di vista del CEO di Microsoft è molto articolato. Il manager, infatti, distingue due aspetti diversi. Il primo è la velocità di sviluppo dei modelli più potenti, che richiede la massima prudenza per evitare inutili rischi. Il secondo, invece, è il modo in cui l'IA raggiunge le aziende, le comunità e i Paesi.

Nadella ha scelto un lungo post su X per descrivere il suo punto di vista:

Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.



We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across  Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026

Nadella ha evidenziato come Microsoft apprezzi la ricerca, la concentrazione e la pianificazione accurata necessarie per raggiungere il giusto allineamento, in quanto obiettivo di progettazione. L'azienda, inoltre, supporta lo sviluppo di sistemi di valutazione integrati e ritiene che il processo di allineamento dell'IA debba essere effettuato tenendo conto di tutto l'ecosistema, coinvolgendo Paesi, settori e anche il mondo accademico.