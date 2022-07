Meta vuole l'app VR Supernatural, ma secondo l'FTC l'acquisizione è 'illegale'

La FTC - Federal Trade Commission - ha messo nel mirino l'acquisizione di Within da parte di Meta, operazione annunciata lo scorso ottobre a poche dal rebrading di Facebook in Meta. Within realizza una popolare app di fitness in realtà virtuale chiamata Supernatural, uno dei successi di un settore che l'azienda guidata da Mark Zuckerberg sta cercando di far decollare - non senza difficoltà.

Secondo la FTC, l'operazione è illegale perché in questo modo Meta non compete con altre aziende, ma ottiene una posizione dominante comprandosi la concorrenza. "Invece di competere per merito, Meta sta cercando di raggiungere la vetta", ha affermato John Newman, vicedirettore dell'FTC Bureau of Competition. "Meta già possedeva un'app per il fitness in realtà virtuale tra le più vendute e aveva le capacità per competere ancora meglio con la popolare app Supernatural di Within. Tuttavia, Meta ha scelto di acquistare la posizione di mercato invece di guadagnarla nel merito. Questa è un'acquisizione illegale e la perseguiremo".

Meta possiede Oculus VR per la produzione di visori come il Quest 2 e gestisce uno store con oltre 400 app. Seguendo il mantra del CEO Zuckerberg, ovvero quello di essere presenti su tutte le piattaforme con delle "killer app" (WhatsApp e Instagram sono degli esempi calzanti), Meta ha acquistato sette degli studi di sviluppo di realtà virtuale di maggior successo e ora ha uno dei più grandi cataloghi di contenuti VR al mondo. L'acquisizione di Beat Games ha dato a Meta il controllo della popolarissima app Beat Saber, una sorta di concorrente di Supernatural.

Secondo la FTC, se Meta acquistasse Within Unlimited smorzerebbe l'innovazione e la competizione nel settore, scoraggiando possibili interessati dall'investire in app di fitness in VR. "La pressione competitiva diminuirà. Tale riduzione della concorrenza viola le leggi antitrust" si legge in un passaggio della nota diffusa. "Le due società attualmente si stimolano a vicenda aggiungendo nuove funzionalità per attirare più utenti, ma l'acquisizione farebbe venire meno tale rivalità".

Secondo Stephen Peters, portavoce di Meta, "non è credibile l'idea che questa acquisizione possa produrre risultati anticoncorrenziali in un settore dinamico come quello del fitness online e connesso [...] La FTC sta inviando un messaggio agghiacciante a chiunque desideri innovare nella realtà virtuale. Siamo fiduciosi che la nostra acquisizione di Within sarà positiva per le persone, gli sviluppatori e il settore VR".