Maxi truffa online da 60 milioni sul reddito di cittadinanza con oltre 9.000 persone denunciate

Sono ben 9.000 le persone denunciate in diverse province dalla Guardia di finanza. Tutte coinvolte in modo differente in una maxi truffa ai danni dello Stato arrivata anche dai canali dell'online. Tra queste ci sono anche 16 persone per le quali è invece scattato l'arresto. Al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e condotte dai militari della Guardia di finanza di Cremona e di Novara, l'accusa è quella di aver percepito indebitamente erogazioni pubbliche, tra cui anche il reddito di cittadinanza e anche truffe perpetrate via web.

Il reddito di cittadinanza anche a chi non spettava

In questo caso tra i denunciati ci sono anche persone accusate di aver costituito una vera e propria associazione per delinquere finalizzata sia alle estorsioni, sia all'ottenimento indebito delle erogazioni pubbliche. L'indagine ha riguardato diverse province lombarde e del resto d'Italia: sono tuttora in corso perquisizioni nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, ma anche ad Andria e Barletta, in Puglia, e ad Agrigento in Sicilia. Complessivamente, l'ammontare della truffa scoperta e sventata dalle Fiamme gialle è pari a 60 milioni di euro.

Un'operazione che arriva dopo quella eseguita pochi giorni fa dai carabinieri del comando interregionale Ogaden, su cinque regioni del Sud Italia: Molise, Campania, Puglia, Abruzzo e Basilicata. I controlli effettuati da giugno a ottobre hanno permesso di scoprire quasi cinquemila persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, per un danno complessivo di 20 milioni di euro per le casse dello Stato.

In Campania sono stati scoperti oltre 2400 persone che pur non avendone diritto percepivano il reddito: tra loro anche camorristi, rapinatori e parcheggiatori abusivi. Il tutto corredato anche da truffe online che veniva eseguite con lo scopo di estorcere soldi allo Stato.