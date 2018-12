Mamma ho perso l'aereo ai tempi di Google Assistant: ecco il video con Macaulay Culkin

"Mamma ho perso l'aereo" è senza dubbio uno dei film che ha maggiormente caratterizzato gli anni 90 in tutto il mondo. Il piccolo Macaulay Culkin ha reso il film un must have di questi tempi e tuttora nel periodo natalizio su alcuni canali della TV italiana viene replicato come una sorta di routine. Google però ha pensato di renderlo attuale e di realizzare uno spot con l'attore ma ai tempi di oggi e soprattutto con l'utilizzo in casa di Google Home e il suo assistente virtuale.

L'azienda di Mountain View ha dunque realizzato il video immaginando cosa sarebbe accaduto a Kevin McCallister, il piccolo protagonista del film, se invece di venire girato nel 1990 fosse stato attuale. Nel video sono stati riprodotti fedelmente gli interni della casa dei McCallister così come anche le inquadrature e le scene sono state mantenute identiche al film originale.

Cosa è cambiato? Innanzitutto Kevin, ossia Macaulay Culkin, decisamente più grande con i suoi 38 anni, ma anche la presenza di Google Assistant ossia l'intelligenza artificiale del colosso tech pronta ad aiutare l'attore nell'azionare il marchingegno per far scappare i ladri ma anche per aumentare la temperatura della casa e molto altro.

Se il filmato non vi bastasse ecco che Google ha rilasciato anche un video di "backstage" capace di farvi vedere come è stata costruita la scenografia e come sono state effettuate le riprese, con qualche errore anche dell'attore che sembra davvero molto divertito di essere ritornato nei panni del piccolo Kevin McCallister.