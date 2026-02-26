Luca Ward ha brevettato la propria voce, è il primo in Italia a ottenere la registrazione come marchio

Luca Ward ha registrato legalmente il proprio timbro vocale per difendersi dalla clonazione tramite intelligenza artificiale. Il caso, tra i primi in Italia, rafforza le tutele previste dal codice civile e segue precedenti internazionali come Matthew McConaughey e Anil Kapoor

Luca Ward ha deciso di depositare ufficialmente il proprio timbro vocale per proteggersi da eventuali repliche non autorizzate generate tramite intelligenza artificiale. La notizia, rilanciata su Instagram dallo stesso attore, arriva dall'account Voci del doppiaggio ed era già circolata nei giorni precedenti su portali specializzati.

Si tratta di uno dei più noti doppiatori del panorama italiano, non solo in ambito cinematografico. Ward ha partecipato a numerosi progetti anche in ambito videoludico: è infatti la voce di Sam Fisher, spia protagonista della nota saga Splinter Cell di Ubisoft basata sui romanzi di Tom Clancy, e di Johnny Silverhand, personaggio di Cyberpunk 2077 interpretato da Keanu Reeves.

La registrazione come marchio rafforza le tutele già previste dall'articolo 10 del codice civile, norma che disciplina il diritto all'immagine e all'identificabilità personale. Il deposito del timbro vocale introduce quindi un livello aggiuntivo di protezione giuridica, con effetti concreti contro utilizzi non autorizzati in ambito pubblicitario, audiovisivo o commerciale.

D'altronde, è innegabile che i modelli di intelligenza artificiale riescano a ricreare timbro, accento, cadenza e tutte le caratteristiche di una specifica voce in modo sempre più fedele e con soli pochi secondi di registrazione. Uno scenario che preoccupa sempre di più i professionisti, i quali spesso vedono le loro voci utilizzate senza consenso.

L'obiettivo di Ward, e di molti altri artisti come l'attore premio Oscar Matthew McConaughey, non è bloccare il progresso, ma definire limiti chiari sull'utilizzo degli strumenti tecnologici. L'interprete americano, infatti, ha brevettato non solo la sua voce, ma anche immagine ed espressioni per un totale di otto brevetti così da tutelare diversi aspetti del suo lavoro. Lo stesso vale per Anil Kapoor, attore indiano che nel 2024 ha ottenuto una protezione completa dei propri diritti di personalità (nome, volto e voce) dall'Alta Corte di Delhi.

Tornando nel Bel Paese, le azioni intraprese da Ward sono una novità nel panorama italiano e potrebbero rappresentare un interessante precedente per la definizione di una regolamentazione che tuteli i diritti dei professionisti del mondo dello spettacolo. È probabile che nel prossimo futuro, sempre più addetti ai lavori "brevettino" le caratteristiche distintive della personalità professionale.