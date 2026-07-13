Lombardia, i cittadini si ribellano ai data center: il mega data center da 3 miliardi spaventa i cittadini

Circa duecento cittadini hanno manifestato a Lacchiarella, nel sud milanese, contro il progetto di data center di Apto: si teme l'aumento delle temperature locali e violazioni della normativa Seveso sul rischio industriale.

Circa duecento persone si sono radunate sabato mattina davanti al municipio di Lacchiarella, comune di 9.000 abitanti nella Bassa milanese, per protestare contro il progetto del più grande data center d'Italia. A promuovere il presidio è stato il Comitato ciarlasco per la tutela del territorio, che da mesi contesta l'iter autorizzativo dell'impianto firmato da Apto, multinazionale che punta a realizzare qui un polo di calcolo esteso quanto 30-32 campi da calcio.

I numeri del progetto giustificano l'allarme. La struttura assorbirà una potenza di 300 MW, equivalente al fabbisogno elettrico di oltre 100mila famiglie e paragonabile, secondo alcune stime, ai consumi dell'intera città di Bologna. I pannelli solari previsti sul tetto copriranno meno dell'1% del fabbisogno energetico: per il resto servirà una nuova centrale elettrica dedicata.

Secondo uno studio del fisico Sergio Manera, dell'Università di Pavia, la temperatura nell'area potrebbe salire fino a 5°C nelle immediate vicinanze del sito e di 1-2°C fino a qualche chilometro di distanza. Il comitato ha già depositato decine di osservazioni tecniche per contestare le valutazioni del ministero dell'Ambiente, che ha comunque già concesso il via libera alla costruzione.

Il rischio climatico e i dubbi sull'applicazione della normativa Seveso

In caso di blackout, inoltre, l'impianto farebbe scattare 160 generatori di emergenza, capaci da soli di immettere gas serra pari al 10% delle emissioni dell'intera Milano. Per funzionare, quei generatori richiedono serbatoi di gasolio fino a 4,2 milioni di litri nel progetto originario, una quantità che supera i limiti della direttiva Seveso sul rischio industriale. L'azienda ha già ridimensionato i serbatoi per rientrare nei parametri, ma restano fuori dal computo altre sostanze pericolose come biocidi, gas refrigeranti ed elettroliti delle batterie. A complicare il quadro, nei pressi dell'area è stato individuato anche un oleodotto con fasce di rispetto che vietano nuove costruzioni. Anche l'Istituto Superiore di Sanità ha chiesto l'applicazione della normativa, segnalando i rischi per la qualità dell'aria della Pianura Padana e per la falda che alimenta il Parco agricolo sud Milano.

Dietro l'investimento da 3 miliardi di euro c'è il fondo Pimco, controllato dal gruppo assicurativo Allianz, lo stesso che di recente ha annunciato il taglio di 1.800 posti di lavoro in diversi Paesi, Italia compresa, da sostituire con sistemi di intelligenza artificiale. Il sito di Lacchiarella non è un caso isolato: nella stessa area sono già attivi o in progetto data center a Siziano, Binasco, Vellezzo Bellini, Magenta, Rozzano e Certosa, mentre a Zibido San Giacomo, appena 500 metri più in là, ne sorgerà uno di dimensioni analoghe. La concentrazione, secondo il comitato, dipende dalla vicinanza dei cavi sottomarini in fibra ottica BlueMed e 2Africa, che collegano questa sponda del Mediterraneo al resto del mondo.

Nel "triangolo" tra Lacchiarella, Binasco e Badile sono già previsti circa 700mila metri quadrati di nuove infrastrutture, tra elettrodotti e cabine elettriche. Per Tommaso Gorini, consigliere dei Verdi a Milano, serve "una vera regia pubblica" degli interventi: prima di costruire nuove linee per servire i data center, sostiene, Terna dovrebbe rinnovare la rete che serve case e servizi pubblici, oggi vittima di blackout ricorrenti nei picchi di calore. La nuova legge regionale lombarda si limita a introdurre tetti ai consumi idrici e maggiorazioni sugli oneri concessori, mentre in Parlamento è in discussione un disegno di legge che classificherebbe i data center come infrastrutture strategiche nazionali, sottraendoli alla giurisdizione dei Comuni.