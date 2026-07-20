Lo Stato di New York riscrive le leggi insieme all'IA: '5 anni di lavoro in pochi mesi'

La governatrice di New York Kathy Hochul ha rivelato di utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare tutte le leggi, i regolamenti e le politiche statali. Il sistema ha individuato norme obsolete in pochi mesi, accelerando un lavoro che, secondo Hochul, avrebbe richiesto circa cinque anni

Lo Stato di New York ha avviato un vasto programma di revisione normativa e sì, si è affidato all'intelligenza artificiale per ottimizzare il lavoro. La governatrice Kathy Hochul ha rivelato, durante un'intervista al podcast Odd Lots di Bloomberg, che il suo team sta utilizzando sistemi IA per analizzare ogni singola legge, regolamento e politica dello Stato, con l'obiettivo di individuare disposizioni ormai superate.

Secondo Hochul, il processo tradizionale avrebbe richiesto circa cinque anni di lavoro da parte del personale amministrativo. Grazie all'IA, invece, l'analisi è stata completata in pochi mesi, consentendo alle agenzie statali di preparare l'eliminazione o l'aggiornamento delle norme obsolete.

Tra gli esempi citati dalla governatrice figurano alcune disposizioni particolarmente datate. Una riguarda una tassa di 25 dollari necessaria per portare un cane a caccia. Un'altra prevede che le persone in gravidanza debbano ottenere un permesso per lavorare dopo la mezzanotte.

Hochul ha sottolineato che queste norme non riflettono più la realtà sociale ed economica attuale e che l'uso dell'IA permette di identificarle con maggiore rapidità rispetto ai metodi tradizionali.

L'iniziativa assume un significato particolare perché arriva pochi giorni dopo la decisione di New York di introdurre una moratoria sui nuovi data center hyperscale dedicati all'IA. Lo Stato ha infatti sospeso per un massimo di un anno la costruzione di nuove strutture di questo tipo, diventando il primo negli Stati Uniti ad adottare una misura del genere.

Durante il periodo di sospensione, i legislatori statali lavoreranno a nuove regole per tutelare i cittadini dall'aumento dei costi energetici e dall'impatto che i grandi data center possono avere sulle risorse naturali.

Nonostante la pausa sui nuovi data center, però, Hochul ha ribadito il suo sostegno all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. La governatrice ha dichiarato di voler costruire un governo "dalla parte dei cittadini" e ha definito l'IA uno strumento potente per semplificare procedure e ridurre la burocrazia.

L'esperimento di New York è indubbiamente interessante ed è probabile che la stessa metodologia venga estesa anche ad altri livelli di governo. La rapidità degli interventi è innegabilmente un vantaggio. Piuttosto, andrà valutata approfonditamente l'affidabilità delle valutazioni svolte dall'IA.