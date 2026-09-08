Liquid, attacco da 4.000 bitcoin: 3.400 restituiti, 47 milioni trattenuti

Domenica gli attaccanti hanno creato circa 4.000 L-BTC non coperti sfruttando un bug arrivato con l'aggiornamento della settimana precedente, e li hanno portati fuori dalla sidechain con un peg-out regolare. Ne sono tornati 3.400, ne restano 598,5

Domenica un attaccante è riuscito a estrarre da Liquid Network circa 4.000 bitcoin, pari a poco meno di 320 milioni di dollari ai valori correnti. Chi ha condotto l'operazione si è presentato come white hat e ha dialogato con Blockstream scrivendo messaggi dentro le transazioni Bitcoin, nel campo OP_RETURN. Ha poi restituito 3.400 bitcoin alla federazione e ne ha trattenuti 598,5, oggi intorno ai 47 milioni di dollari: circa il 15 per cento di quanto aveva prelevato.

We are aware of a security incident on @Liquid_BTC. Purported white-hat hackers have withdrawn ~4,000 BTC (~$320 million) from the Liquid Federation wallet. The @Blockstream team is working on contacting them on-chain with a signed message.



What we know so far is that the funds  Liquid Network ? (@Liquid_BTC) September 6, 2026

Le chiavi non sono state compromesse. Il portafoglio multisig che sulla catena Bitcoin custodisce i fondi della sidechain non è stato forzato: un difetto nel software dei nodi di Liquid ha permesso di creare L-BTC privi di copertura e di usarli per innescare un peg-out che ai firmatari è apparso regolare. L'account ufficiale di Liquid ha scritto che né la chiave di autorizzazione di SideSwap né le altre chiavi della federazione sono finite in mani estranee.

Liquid è una sidechain di Bitcoin sviluppata da Blockstream, società fra i cui fondatori figura Adam Back. Chi vi trasferisce bitcoin li vede bloccati in un portafoglio controllato dalla federazione e riceve in cambio altrettanti L-BTC sulla catena laterale, dove le transazioni sono più rapide e più riservate e dove è possibile emettere altri asset. La federazione conta oltre 80 membri, ma soltanto 15 gestiscono i functionary, i nodi specializzati che producono e firmano i blocchi di Liquid e presidiano il portafoglio multisig 11 su 15 sulla catena principale.

Il problema è arrivato con la correzione di un altro bug

La ricostruzione più circostanziata arriva dallo sviluppatore pseudonimo Mononaut, che ha riepilogato la vicenda su X. Liquid avrebbe introdotto nel 2019 una vulnerabilità legata alle prove crittografiche con cui vengono validate le transazioni. La settimana scorsa gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento per correggerla, e proprio quell'aggiornamento ha introdotto un difetto nuovo. Mononaut smentisce anche la lettura circolata nelle prime ore, secondo cui sarebbe stato sfruttato un vecchio bug dopo la pubblicazione della correzione nel repository pubblico ma prima del suo dispiegamento in produzione.

There's some confusion about what, exactly, was exploited here.



I've seen claims that this was a long-standing bug, exploited after the "fix" was pushed to the open source repo but before that fix could be rolled out in production.



That does not appear to be true.



Instead, it https://t.co/TJeSL7g6kb pic.twitter.com/TazXXpjzWv  mononaut (@mononautical) September 7, 2026

Domenica il bug è stato sfruttato: i nodi che eseguivano il software aggiornato hanno considerato valida una transazione che creava circa 4.000 L-BTC senza bitcoin a garanzia. I nodi rimasti su versioni ufficiali prive del difetto l'hanno invece rifiutata e si sono fermati all'altezza di blocco 4.050.335. I nodi coinvolti nella procedura di peg-out erano fra quelli aggiornati.

Gli L-BTC appena creati sono stati instradati verso il servizio di peg-out di SideSwap, e la federazione ha rilasciato circa 3.996 bitcoin a un indirizzo Bitcoin controllato dall'attaccante. I firmatari hanno fatto esattamente quello che dovevano fare, perché il software diceva loro che l'uscita era legittima.

The entire point of becoming a trusted member of the Liquid Network is being able to peg-out. If Sideswap broke this strict security policy, whereby members are only allowed to peg-out to offline cold storage, they are partly responsible for the theft pic.twitter.com/YSNA36SSfe  wiz ?? (@wiz) September 7, 2026

Il peg-out di Liquid dovrebbe però ammettere prelievi solo verso membri autorizzati e verso indirizzi Bitcoin inseriti in una lista di destinazioni ammesse. Wiz, ricercatore di sicurezza e membro di Liquid, è stato esplicito: "Se SideSwap ha violato questa regola di sicurezza stringente, per cui i membri possono effettuare peg-out solo verso cold storage offline, allora è in parte responsabile del furto".

Il codice conta più delle firme

So as I claimed before it is effectively single sig. Whoever writes and pushes the if valid  code can move the funds. The actual multisig signing is security theater.  Michael Folkson ? (@michaelfolkson) September 7, 2026

Michael Folkson, contributore di Bitcoin Core, ha riassunto su X la critica al modello di sicurezza della sidechain: "Come sostenevo già prima, in pratica è una firma singola. Chi scrive e distribuisce il codice che decide cosa è valido può muovere i fondi. La firma multipla vera e propria è teatro della sicurezza". L'accusa di teatro della decentralizzazione circola da qualche anno ben oltre Liquid, e riguarda un settore in cui stablecoin, blockchain aziendali e altri punti di accentramento hanno reso il panorama sempre più simile a quello della finanza tradizionale.

Altre proposte di sidechain provano a coprire questo rischio con ritardi temporali sui prelievi: Drivechains e Rootstock prevedono meccanismi pensati per dare agli operatori il tempo di individuare un'uscita sospetta e fermarla prima che i fondi lascino il sistema. Sul percorso usato domenica un margine del genere non c'era, e fra la creazione degli L-BTC non coperti e il rilascio dei bitcoin sulla catena principale non si è potuto inserire nessuno.

Nel 2020 l'architettura di Liquid aveva già mostrato una crepa, di natura diversa. Un disallineamento fra i parametri di timelock usati dagli HSM dei functionary e quelli dei server faceva sì che alcuni blocchi temporali venissero rinnovati poco dopo la scadenza invece che prima, come previsto. Con i peg-in passati da 100 bitcoin nel dicembre 2019 a oltre 2.000, il timelock su una singola UTXO da 870 bitcoin restò scaduto per 40 minuti: in quella finestra quei fondi erano recuperabili con le chiavi di emergenza 2 su 3 che Blockstream conserva in cold storage distribuito in più punti del mondo, e non con il consueto schema a 11 firme su 15. Quelle chiavi non sono mai state usate.

Blockstream scrisse allora di aver messo in secondo piano la correzione all'inizio dell'anno, per un insieme di ragioni fra cui la quantità allora modesta di bitcoin sulla rete e il rischio di interruzioni insito in ogni aggiornamento di una rete distribuita, e di aver poi trovato quasi impossibile intervenire sugli HSM durante i lockdown legati al COVID. Il rimedio dispiegato il 3 luglio 2020 su quattro functionary era dichiaratamente provvisorio e portava con sé una controindicazione: in caso di arresto della rete il margine prima che i fondi diventassero recuperabili con le chiavi di emergenza scendeva da 14 a 7 giorni. La correzione definitiva a livello di HSM era attesa da DynaFed, l'aggiornamento sulle federazioni dinamiche.

La trattativa via OP_RETURN e il 15 per cento trattenuto

Lo scambio fra Blockstream e gli attaccanti si è svolto sulla catena Bitcoin, dentro il campo OP_RETURN delle transazioni. Gli attaccanti si sono definiti ripetutamente white hat e hanno chiesto che la vulnerabilità venisse corretta prima di restituire i fondi; Blockstream ha comunicato loro che i nodi ponte erano stati aggiornati. Nella parte finale del dialogo i messaggi scritti sulla catena erano cifrati con PGP, e prima del trasferimento gli attaccanti hanno verificato con cura l'indirizzo di destinazione. Poi sono rientrati 3.400 bitcoin all'indirizzo della federazione.

They don't seem to be white hats, and they don't seem to be the usual criminals either...  Charles Guillemet (@P3b7_) September 6, 2026

Definirsi white hat non mette al riparo dalle conseguenze penali. Alena Vránová, fondatrice di Gart, non ha usato mezzi termini: "Se sfrutti una vulnerabilità, rubi 4.000 BTC e chiedi una correzione come riscatto, quella è ESTORSIONE. Può voler dire imputazioni per reati gravi e molti anni di carcere. Negli Stati Uniti fino a venti, e le accuse di frode informatica possono aggiungerne altri". Sull'identità degli autori non c'è nulla di accertato: Charles Guillemet, direttore tecnico di Ledger, ha osservato che "non sembrano white hat, e non sembrano nemmeno i soliti criminali".

I think an unspoken critical problem in all this is - even if the attacker returns all of the funds, who is going to trust Liquid with their money?



Would you trust Liquid again, even for a hot wallet?



Curious what Liquid-based wallets will do if the funds are actually returned. https://t.co/tEulsulhZC  Seth For Privacy (@sethforprivacy) September 7, 2026

Seth for Privacy, direttore operativo di Cake Wallet, ha posto la domanda che ora pesa più di tutte: "Credo che il problema critico non detto, in tutto questo, sia: chi affiderà i propri soldi a Liquid?". Nicolas Burtey, fondatore e amministratore delegato di Galoy, si è spinto oltre, e sostiene che il rientro o meno dei fondi cambi poco: "hanno ucciso Liquid".