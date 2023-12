Life2vec è l'Intelligenza Artificiale che può prevedere la morte

Nella costante evoluzione del campo dell'intelligenza artificiale, la Technical University of Denmark ha recentemente presentato Life2vec, un modello innovativo che rivoluziona la previsione dei decessi precoci con un'accuratezza straordinaria del 78 per cento. Pubblicato su Nature Computational Science, questo nuovo approccio promette di portare benefici significativi nell'analisi di dati complessi, con potenziali applicazioni in settori cruciali come la salute pubblica e la pianificazione sociale.

Architettura e Addestramento

Life2vec presenta un'affascinante analogia con l'architettura di ChatGPT. Il sistema è stato addestrato utilizzando un vasto database contenente le informazioni personali e socio-demografiche di sei milioni di cittadini danesi, gentilmente fornite dalle autorità governative. Attraverso una rete neurale di deep learning basata su un modello linguistico di ampie dimensioni, Life2vec analizza parametri cruciali come l'istruzione, la salute, il reddito e l'occupazione per offrire previsioni sugli eventi futuri di singoli individui.

Il periodo di addestramento si estende dal 2008 al 2016, ma la capacità di confrontare le previsioni del modello con dati reali fino al 2020 ha rivelato un'accuratezza sorprendente. Life2vec ha dimostrato una precisione di quasi otto volte su dieci, con errori concentrati principalmente su eventi come infarti e incidenti. Il modello ha anche identificato che essere di sesso maschile, ricevere una diagnosi di disturbo mentale e avere un basso reddito sono fattori che aumentano il rischio di morte prematura.

Potenziali Applicazioni e Sfide Etiche

I ricercatori danesi affermano che Life2vec rappresenta un notevole passo in avanti nell'analisi di dati complessi. Le potenziali applicazioni sono vastissime, spaziando dalla salute pubblica alla pianificazione sociale e alla comprensione dei modelli socio-demografici. Tuttavia, l'entusiasmo è accompagnato da una serie di questioni etiche che sollevano preoccupazioni tra gli analisti.

Youyou Wu, psicologa presso l'University College di Londra, avverte che l'utilizzo di algoritmi per prevedere eventi futuri può avere impatti negativi se sfruttato per scopi discriminatori o per influenzare decisioni che riguardano la sicurezza sociale e professionale delle persone coinvolte.

Risposta Normativa e Richiesta del Papa

In risposta alle crescenti sfide etiche nel campo dell'intelligenza artificiale, diverse iniziative sono in corso per regolamentare lo sviluppo e l'uso di tali tecnologie. A dicembre, l'Unione Europea ha varato l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, progettata per regolare l'evoluzione di questa tecnologia. Papa Francesco, nel suo messaggio in vista della Giornata mondiale della pace, ha anche sostenuto la creazione di un quadro normativo globale, sottolineando la necessità di un trattato internazionale vincolante sull'IA. Queste iniziative riflettono l'importanza di bilanciare gli avanzamenti tecnologici con un approccio etico e responsabile.

Life2vec rappresenta un notevole progresso nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla previsione dei decessi prematuri. Mentre offre nuove possibilità in ambiti cruciali, è fondamentale affrontare le sfide etiche che emergono da tali tecnologie. La regolamentazione e la riflessione etica sono essenziali per garantire che l'intelligenza artificiale contribuisca positivamente alla società senza compromettere i valori fondamentali e i diritti delle persone.