LEGO Jeep Wrangler: ecco il nuovo set Technic da 665 identico alla realtà

Jeep e LEGO annunciano l'uscita di un nuovo modello LEGO Technic, unico nel suo genere: la Jeep Wrangler Rubicon. Come sempre accade con LEGO anche questo modellino è stato progettato per ottenere una riproduzione perfetta del look iconico, del design e delle leggendarie capacità off-road. E' il primo modello LEGO di una Jeep SUV - LEGO Technic Jeep Wrangler - ma di certo la sua bellezza non potrà che colpire i fan del suv.

LEGO Jeep Wrangler: ecco come è fatto

La replica di questo SUV offre un'esperienza di costruzione come sempre coinvolgente per gli appassionati LEGO di tutte le età, ricreando in LEGO Technic i sistemi 4x4 ad alte prestazioni, i pneumatici robusti, i sedili posteriori pieghevoli e la classica griglia anteriore a 7 feritoie verticali.

Una volta realizzato il modello composta da 665 pezzi, gli utenti potranno immergersi nella bellezza e nella perfetta riproduzione del SUV. C'è il sistema di sterzo anteriore azionato con un pulsante ma anche le potenti sospensioni ad assale che permettono di superare senza problemi qualsiasi ostacolo anche nella finzione come nella realtà.

”La Jeep Wrangler è un'icona dell'off-road" afferma Lars Thygesen, Designer LEGO Technic. “La Rubicon presenta molti dettagli iconici amati dagli appassionati di tutto il mondo del 4x4, per me era quindi molto importante riproporre le caratteristiche autentiche nella versione LEGO Technic. Mi auguro che gli amanti del brand LEGO e dei veicoli possano godersi ogni particolare tra cui le sospensioni, il verricello e il design open air che abbiamo sviluppato insieme al talentuoso team di design di Jeep.”

“Chiunque possieda una Jeep Wrangler dirà che il suo veicolo è solo una versione più grande di questo nuovo set LEGO” ha dichiarato Mark Allen Head of Jeep Design. “Il design della Jeep Wrangler permette di smontare il tettuccio, le portiere e di riconfigurarla, aggiungendo nuovi pezzi del nostro team Mopar, per poi ricomporla. LEGO Technic Jeep Wrangler dovrebbe entusiasmare ancora di più gli appassionati del marchio Jeep e aiutare a ispirare i futuri designer del brand.”

LEGO Jeep Wrangler: prezzo e disponibilità

LEGO Technic Jeep Wrangler è stata progettata per gli appassionati del brand Jeep e dei mattoncini LEGO, dai 9 anni in su. Sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2021 nei LEGO store e su LEGO.com, oltre che presso i migliori negozi di giocattoli, al prezzo consigliato di 49.99€.

Il pre-lancio di LEGO Technic Jeep Wrangler sarà a partire dal 26/12/2020 nei LEGO store e su LEGO.com e presso i migliori negozi selezionati.