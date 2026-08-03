Le marmotte finiscono su OnlyFans, ma il motivo è molto diverso da quello che immaginate

I tagli ai finanziamenti federali statunitensi hanno spinto un gruppo di ricercatori della UCLA ad aprire un account OnlyFans dedicato alle marmotte dal ventre giallo. L'iniziativa punta a raccogliere fondi per uno dei più longevi studi sui mammiferi selvatici, affiancando forme tradizionali e alternative di finanziamento.

Negli Stati Uniti, la riduzione dei finanziamenti pubblici destinati alla ricerca scientifica sta spingendo alcuni gruppi accademici a sperimentare modalità di raccolta fondi decisamente insolite. Tra questi figura il laboratorio guidato da Daniel Blumstein, professore del Dipartimento di Ecologia e Biologia Evoluzionistica dell'Università della California di Los Angeles (UCLA), che ha deciso di aprire un account su OnlyFans per sostenere economicamente il proprio programma di ricerca sulle marmotte dal ventre giallo.

L'account, chiamato OnlyMarms, propone fotografie e video pubblicati quasi quotidianamente dedicati alle marmotte delle Montagne Rocciose. L'iscrizione è gratuita e gli utenti possono lasciare mance volontarie, il cui ricavato viene utilizzato per finanziare le attività del laboratorio. La piattaforma, tradizionalmente associata ai contenuti per adulti, viene quindi sfruttata come strumento alternativo di divulgazione e crowdfunding.

Il progetto di Blumstein rappresenta uno dei più longevi studi al mondo sui mammiferi selvatici in libertà. Le osservazioni sulle marmotte del Colorado centrale sono iniziate nel 1962 e, nel corso delle generazioni, hanno permesso di raccogliere una vasta quantità di dati sul comportamento sociale, sulla comunicazione, sull'evoluzione e sugli effetti dei cambiamenti climatici. Le marmotte si prestano particolarmente bene a questo tipo di ricerca perché sono animali relativamente sedentari, facilmente identificabili e caratterizzati da una complessa vita sociale.

Per oltre un decennio il programma è stato sostenuto principalmente dalla National Science Foundation (NSF), una delle principali agenzie federali statunitensi dedicate al finanziamento della ricerca. Negli ultimi anni, però, il contesto è cambiato radicalmente. L'amministrazione Trump ha cancellato miliardi di dollari di sovvenzioni federali, interrompendo numerosi progetti legati, tra gli altri temi, ai cambiamenti climatici, alla diversità e ad altri argomenti ritenuti politicamente sensibili. Nel solo 2025 sono stati revocati oltre 1.700 finanziamenti della NSF per un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di dollari, mentre nel 2026 l'agenzia ha assegnato soltanto una frazione dei circa 9 miliardi di dollari normalmente distribuiti negli anni precedenti. La Casa Bianca ha inoltre proposto di ridurre di quasi il 50% il budget della NSF per l'anno fiscale 2027.

Anche il laboratorio di Blumstein ha subito le conseguenze di questo scenario. Dopo tre richieste di rinnovo del finanziamento, il gruppo si è visto respingere la domanda e, secondo quanto riferito dal ricercatore, sarebbe stato invitato a non presentare ulteriori candidature. "Dopo la terza volta, il responsabile del programma disse a un mio collega che non ci avrebbero mai finanziato perché ritenevano che avessimo troppi dati. Non so nemmeno come interpretare una frase del genere. È assurdo".

Secondo Blumstein, i progetti di ricerca di lunga durata affrontano "alcune delle domande più importanti del nostro tempo" e costituiscono una risorsa fondamentale per comprendere i processi evolutivi che si sviluppano nell'arco di molte generazioni, oltre a fornire dati utili ai decisori pubblici e ai gestori del territorio. Allo stesso tempo, proprio la natura pluridecennale di queste attività rende più difficile dimostrarne il valore immediato nei tradizionali meccanismi di assegnazione dei fondi.

L'idea di utilizzare OnlyFans è nata all'interno del laboratorio come una delle diverse iniziative pensate per reperire nuove risorse economiche. Emily Renkey, studentessa magistrale e responsabile dell'account, seleziona i filmati raccolti dalle telecamere installate sul campo e li pubblica sulla piattaforma. "A volte pubblico semplicemente i video che penso susciteranno più 'aww'. Ma la mia parte preferita è quando trovo immagini di un comportamento particolare e posso usarle per educare le persone".

Il laboratorio ha inoltre avviato altre iniziative di coinvolgimento del pubblico, come una collaborazione con il birrificio Irwin Brewing Co. per una birra chiamata Marmot Tears IPA, i cui proventi sostengono il Rocky Mountain Biological Laboratory, e il lancio della Fat Marmot Week, una competizione ispirata alla popolare Fat Bear Week dell'Alaska nella quale il pubblico può votare la marmotta più robusta.

Per il momento OnlyMarms ha raccolto soltanto alcune centinaia di dollari, sufficienti soprattutto ad acquistare il cibo utilizzato per attirare gli animali durante le osservazioni. Il gruppo continua quindi a cercare fonti di finanziamento più tradizionali, pur mantenendo queste iniziative di divulgazione. "In definitiva dovremmo dedicare il nostro tempo a scrivere articoli scientifici, non a escogitare modi creativi per ottenere finanziamenti", ha dichiarato Blumstein.

Renkey, pur condividendo le preoccupazioni per la riduzione dei fondi pubblici, vede anche un aspetto positivo nell'iniziativa: "Non so se sono d'accordo con l'idea che gli scienziati non debbano essere opportunisti e creativi. Penso che questo faccia parte della scienza e della ricerca. Può essere intimidatorio interagire con il pubblico in questo modo, ma perché dovremmo svolgere questo lavoro se non per contribuire al progresso dell'umanità?".