'L'industria dell'IA è marxista': il filosofo alla guida di Palantir critica il modello di business delle big tech

Il CEO di Palantir Alex Karp ha chiuso un trimestre da 1,9 miliardi di dollari di ricavi accusando l'industria dell'intelligenza artificiale di comportamenti "marxisti", pronta secondo lui a impossessarsi di dati e know-how delle aziende clienti tramite i modelli linguistici

Palantir ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con 1,9 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 93% su base annua, e un profitto di 1,1 miliardi di dollari. Numeri che da soli varrebbero la classica narrazione trionfale da comunicato stampa. Alex Karp, però, ha usato la lettera agli azionisti per aprire un fronte polemico contro l'intero settore dell'AI generativa.

"Ci sono sfumature e sottotoni marxisti nel nostro business", ha scritto il CEO, sostenendo che dietro l'apparente collaborazione tra aziende e fornitori di modelli si nasconda una dinamica ben più insidiosa. Secondo Karp, i laboratori che sviluppano grandi modelli linguistici puntano a "impossessarsi dei mezzi di produzione dei loro presunti partner", ovvero ad appropriarsi degli strumenti produttivi dei presunti partner commerciali.

Il ragionamento, ribadito anche nella call con gli analisti, è più concreto di quanto il lessico lasci intuire. Karp accusa i grandi player dell'IA di spingere le aziende clienti a trasferire proprietà intellettuali, know-how ed expertise dentro i propri modelli, costruendo così un vantaggio competitivo che finisce per ritorcersi contro gli stessi partner che hanno fornito quei dati.

Un posizionamento che serve al business di Palantir

Non è un caso che l'affondo arrivi da un CEO con un dottorato in teoria sociale e una formazione filosofica: Karp costruisce da anni una retorica identitaria attorno a Palantir, presentata come alternativa "agnostica rispetto al modello" ai grandi laboratori. L'azienda rivendica di lasciare alle imprese clienti il controllo pieno sui propri dati e sul cosiddetto "scarico" IA, cioè prompt, orchestrazione e contesto generati nell'uso quotidiano dei sistemi.

La lettera agli azionisti arriva in un momento in cui anche altri dirigenti del settore, incluso Satya Nadella di Microsoft, hanno sollevato dubbi simili sui rapporti tra aziende e fornitori di modelli, spesso legati da partnership che convivono con lo sviluppo di servizi concorrenti, come nei casi di OpenAI e Anthropic.

È da capire quanto l'accusa regga al netto della convenienza commerciale. Palantir vende software di analisi e orchestrazione IA a governi e grandi aziende, un business che trae vantaggio diretto dal dipingersi come garante della sovranità dei dati rispetto a chi costruisce i modelli. La definizione di "marxismo" applicata a un settore guidato da alcune delle aziende più capitalizzate al mondo suona quantomeno paradossale, ma il punto sollevato da Karp, il rischio che i clienti finiscano per addestrare i propri futuri concorrenti, è un tema che nel settore enterprise circola da tempo.

Con la guidance per l'intero 2026 alzata a una crescita dei ricavi dell'82% e quella della divisione commerciale statunitense portata al 134%, Palantir arriva a questo scontro retorico in una posizione di forza finanziaria che rende le sue critiche difficili da liquidare come semplice rumore di sottofondo, quanto meno agli occhi degli investitori.