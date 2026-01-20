L'IA è ovunque, ma alle aziende fa solo danni: i primi risultati dall'MIT (e non solo)

Nonostante investimenti massicci, l'intelligenza artificiale non mostra benefici concreti sulla produttività. Studi e dati ufficiali indicano risultati economici limitati, ritorni sugli investimenti quasi assenti e un impatto occupazionale inferiore alle aspettative

Nonostante gli investimenti miliardari e la rapida diffusione nelle aziende, l'intelligenza artificiale non sta generando miglioramenti tangibili nella produttività, almeno secondo i dati oggi disponibili. A sostenerlo è J. P. Gownder, vicepresidente e principal analyst di Forrester, che di recente ha analizzato l'impatto reale dell'AI sul lavoro e sull'economia.

In un'intervista con The Register, Gownder ha rivelato che secondo i dati dello US Bureau of Labor Statistics, la produttività del lavoro negli Stati Uniti cresceva in media del 2,7% annuo tra il 1947 e il 1973, prima dell'avvento dei personal computer. Con la diffusione dei PC, il tasso è sceso al 2,1% tra il 1990 e il 2001, fino ad arrivare all'1,5% tra il 2007 e il 2019.

"Si comincia a capire che la tecnologia informatica non viene sempre misurata in modo così lineare in termini di produttività come si pensa. Semplicemente, non esiste [questa proporzionalità, ndr]".

Gownder ha ricordato che questo fenomeno prende il nome di "Paradosso di Solow", dal nome dell'economista Robert Solow. In sostanza, l'esperto riteneva "che entro il 1987 gli effetti della rivoluzione dei PC sarebbero stati visibili ovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività".

Uno studio del MIT indica che il 95% delle aziende che ha adottato soluzioni di AI non ha registrato una crescita significativa dei ricavi. Uno studio riportato da Futurism ha evidenziato che in ambiti come la programmazione, l'uso di strumenti di AI ha portato a una riduzione dell'efficienza, con sviluppatori più lenti nello svolgimento delle attività.

I limiti emergono anche nei sistemi progettati per automatizzare interi flussi di lavoro. Test condotti dal Center for AI Safety mostrano che nessun agente AI è riuscito a completare oltre il 3% delle attività assegnate in contesti di lavoro remoto. In parallelo, l'introduzione dell'AI in azienda ha generato problemi nelle relazioni interne, con un aumento di contenuti di bassa qualità prodotti con l'aspettativa che altri li correggano.

Sul fronte occupazionale, Forrester stima che entro il 2030 l'AI e l'automazione possano sostituire circa il 6% dei posti di lavoro, pari a 10,4 milioni di ruoli. Si tratta di posizioni che, una volta eliminate, non torneranno, poiché rimpiazzate in modo strutturale da processi automatizzati.

"Questi posti di lavoro sono persi strutturalmente, come se fossero scomparsi per sempre, perché sono stati sostituiti. È un colpo non da poco per l'economia".

Gownder sottolinea però che molte riduzioni di personale attribuite all'AI derivano in realtà da decisioni finanziarie. In diversi casi, i licenziamenti anticipano l'adozione effettiva di sistemi intelligenti e vengono seguiti da operazioni di outsourcing, spesso verso mercati del lavoro a basso costo.

Insomma, allo stato attuale l'AI non appare ancora pronta a mantenere le promesse di produttività e ritorno economico. Si tratta però di dati temporanei di una tecnologia in costante evoluzione, ragione per cui fare pronostici precisi è davvero complesso.