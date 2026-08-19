L'algoritmo di X premia quello che ti fa arrabbiare più di quello che ti interessa

Uno studio pubblicato su PNAS ha seguito 715 utenti statunitensi di X per due mesi: i post degli account seguiti rispecchiano i valori dichiarati, quelli spinti dall'algoritmo no. A pesare è la risposta, il 6,8% delle interazioni

Sul For You di X i contenuti che fanno arrabbiare chi legge ottengono più spazio di quelli in linea con i valori che l'utente dichiara di avere. Lo sostiene uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, che ha misurato la differenza fra i valori dichiarati da un campione di utenti americani e i valori dei post che l'algoritmo amplifica. Il meccanismo riguarda la risposta: ribattere a un post pesa nell'apprendimento dell'algoritmo molto più di quanto la sua frequenza faccia pensare.

La rilevazione ha coinvolto 715 utenti statunitensi attivi sulla piattaforma, reclutati fra settembre e ottobre 2024 con quote per etnia, genere e appartenenza politica. A ciascuno è stato chiesto di installare un'estensione per il browser che raccogliesse due flussi distinti: il For You, costruito dall'algoritmo, e il Following, che mostra soltanto i post degli account seguiti. I partecipanti hanno anche dichiarato il proprio orientamento politico.

L'inventario dei valori è stato raccolto con la teoria dei valori di base di Schwartz, uno strumento che dispone le priorità di una persona su una ruota di 19 punti, con voci come tolleranza, dominanza, edonismo e apertura al cambiamento. I post provenienti dagli account seguiti rispecchiano i valori che i partecipanti hanno dichiarato. Quelli che l'algoritmo sceglie di amplificare mostrano invece una correlazione negativa con gli stessi valori: più un contenuto si allontana da ciò che l'utente dice di avere a cuore, più ha probabilità di finirgli davanti.

Rispondere pesa più di mettere un like

Non tutte le forme di interazione contano allo stesso modo. La maggior parte dei partecipanti mette like e ricondivide, e in cambio riceve altri contenuti dello stesso tenore; le risposte valgono il 6,8% delle interazioni registrate, ma è da lì che l'algoritmo sembra imparare di più. Sebbene l'atto di rispondere rappresenti solo una frazione dell'engagement, lo studio ha potuto osservare indizi che questi algoritmi diano priorità a questa forma più rara di interazione e imparino da essa più che dalle altre. L'algoritmo impara che l'utente si indigna o si irrita e continua a servire contenuti in quella direzione, facendo leva su emozioni negative.

L'effetto attraversa lo spettro politico, ma è più marcato fra chi si dichiara elettore democratico. Lo studio lo lega al modo in cui questi utenti reagiscono: affrontano i contenuti distanti dai propri valori rispondendo, e l'algoritmo impara in via preferenziale proprio da quelle risposte, chiudendo il cerchio. Sul perché la cosa riguardi un campo più dell'altro lo studio non si sbilancia: potrebbe esserci semplicemente più contenuto di area conservatrice sulla piattaforma, oppure i democratici potrebbero avere più propensione a rispondere ai post con cui non sono d'accordo, e servirebbe altra ricerca per stabilirlo.

La replica arriva da un ex dirigente

X non ha commentato ufficialmente la ricerca. A entrare nel merito è stato Nikita Bier, ex responsabile di prodotto della piattaforma, che in un post sul sito ha confermato l'esistenza del meccanismo descritto dallo studio e ne ha dichiarato la fine. "Non è più vero", ha scritto. "Il principale responsabile del ragebait era il predittore delle risposte, ed eravamo consapevoli che le risposte rabbiose portassero le persone a vedere più contenuti di quel tipo. Così il mese scorso abbiamo dato al predittore delle risposte un peso 15 volte maggiore se il post viene da un amico, e questo ha ridotto il ragebait di un ordine di grandezza".

This is no longer true:



The largest contributor of seeing ragebait was the reply predictor and we were aware that angry replies were causing people to see more of that content.



So last month, we gave the reply predictor a 15x boost if its a friends postand it reduced https://t.co/dl8qVld4K2  Nikita Bier (@nikitabier) August 18, 2026

Bier non parla più a nome di X, e la riduzione "di un ordine di grandezza" resta una sua affermazione, senza un dato che dall'esterno permetta di verificarla. Conta anche la distanza temporale: le rilevazioni dello studio risalgono all'autunno 2024, la modifica al predittore è di un mese fa, e nel mezzo corrono quasi due anni. Quello che il lavoro fotografa è il comportamento dell'algoritmo di allora, che non è necessariamente ciò che succede ancora oggi sulla piattaforma.

Lo studio è osservazionale e non pretende di stabilire nessi causali: il suo obiettivo è far discutere di chi progetta i feed e con quali criteri. Secondo i ricercatori è necessario, anche da utenti, fare un passo indietro e prima di aprire il feed e chiedersi che cosa si voglia davvero vedere, invece di affidarsi alla reazione istintiva che questi sistemi insegnano a esprimere.