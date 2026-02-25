Ken il Guerriero e Ghost in the Shell: le nuove serie saranno distribuite da Prime Video
Prime Video ha acquisito i diritti globali delle nuove serie animate di Ghost in the Shell e del remake di Ken il Guerriero. Le produzioni, firmate da Science Saru e TMS Entertainment con Warner Bros. Japan, debutteranno nel 2026 con distribuzione internazionale in streamingdi Vittorio Rienzo pubblicata il 25 Febbraio 2026, alle 18:26 nel canale Web
Prime Video fa all in sugli anime e acquisisce i diritti di due dei titoli più noti dell'industria. Stiamo parlando di Fist of the North Star: Hokuno No Ken, o più comunemente Ken il Guerriero, e Ghost in the Shell che, oltre alla distribuzione sulla piattaforma di streaming delle produzioni originali, vedranno la nascita due nuove serie in esclusiva su Prime Video.
Come sottolinea anche Deadline, che ha condiviso le anticipazioni, si tratta di un passaggio importante per la piattaforma che in più occasioni ha chiaramente evidenziato l'intenzione di diventare un punto di riferimento per l'animazione giapponese. Gli anime stanno vivendo un momento d'oro nel mercato occidentale con un pubblico in costante crescita.
La nuova serie di Ghost in the Shell nasce come adattamento dell'opera di Masamune Shirow ed è prodotta da Science Saru. Il progetto punta a una rappresentazione fedele del materiale originale, con particolare attenzione al design dei personaggi e alla caratterizzazione narrativa.
L'uscita in Giappone risulta fissata per luglio 2026. Tuttavia, grazie alla distribuzione internazionale gestita direttamente da Amazon, la serie sarà disponibile anche nel resto del mondo nella stessa data.
Per quanto riguarda Fist of the North Star: Hokuto No Ken, si tratta di un remake realizzato in occasione del 40° anniversario del franchise. L'opera coinvolge TMS Entertainment, con la produzione affidata a Warner Bros. Japan.
La nuova serie presenta un comparto visivo completamente ridisegnato e combina animazione tradizionale e computer grafica, con l'obiettivo di aggiornare l'estetica senza rinunciare ad atmosfere e personaggi che caratterizzano l'opera originale. La finestra di lancio indicata colloca il debutto nella seconda metà del 2026.
Insomma, parliamo di due nomi di peso del mondo anime già noti agli appassionati e, per questo, capaci di intercettare sia i fan di vecchia data che coloro che esplorano l'animazione giapponese per la prima volta.
