IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico in test in alcune regioni: ecco quali

IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per informare via smartphone la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso si avvicina alla piena operatività. Con l'obiettivo di terminare il periodo di sperimentazione a febbraio 2024, tra pochi giorni partiranno i primi test del servizio su scala regionale.

I primi test del sistema di allarme pubblico sono stati condotti già in occasione delle esercitazioni di protezione civile "Vulcano 2022" e "Sisma dello Stretto 2022", rispettivamente ad aprile e novembre dello scorso anno. Dalla prossima settimana verranno svolti i primi test regionali di invio del messaggio:

28 giugno Toscana

30 giugno Sardegna

5 luglio Sicilia

7 luglio Calabria

10 luglio Emilia-Romagna

Entro la fine del 2023 verranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento. La fase di sperimentazione ha lo scopo di saggiare le capacità del servizio, individuare le eventuali criticità da risolvere e a migliorare il sistema, ma anche far conoscere IT-alert alla popolazione.

A cosa serve IT-alert

Allertare la popolazione in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti è lo scopo di IT-alert. Una volta operativo, consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete mobile, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale.

Sono sei i casi per i quali potrà essere impiegato IT-alert una volta terminata la sperimentazione:

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

Da rilevare che non vengono menzionati i terremoti. Terminata la sperimentazione, IT-alert andrà a integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione. "Si tratta di uno strumento potente che consente di diffondere con tempestività le prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo dando l'allarme a chi si trova nella zona interessata, ma non fornisce indicazioni rispetto all'esposizione individuale al rischio: per questo rimane fondamentale la diffusione di una cultura del rischio, attraverso la consapevolezza dell'importanza della prevenzione, della conoscenza delle caratteristiche del proprio territorio, dei comportamenti da adottare e delle buone pratiche di protezione civile", recita un comunicato stampa.

Come funziona IT-alert

Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale Common Alerting Protocol (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte, allarmi di emergenza e avvisi pubblici.

Il sistema dirama un messaggio di testo a tutti i telefoni cellulari presenti e attivi nell'area geografica a rischio, associato a un segnale sonoro diverso da quello delle classiche notifiche che riceviamo ogni giorno.

In questa fase di sperimentazione è il Dipartimento della Protezione Civile che provvede all'invio dei messaggi IT-alert, ma come previsto la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile potranno progressivamente utilizzare direttamente il sistema.

Attraverso la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un'area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica.

"Va tenuto presente che la tecnologia cell-broadcast presenta diversi limiti", aggiunge la nota, ricorda che "è possibile che un messaggio indirizzato a un'area possa raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa (overshooting) oppure che in aree senza copertura il messaggio non venga recapitato. Inoltre, i dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o privi di campo e potrebbero non suonare se la suoneria è impostata in modalità silenziosa. In alcuni casi l'utilizzo di una vecchia versione del sistema operativo può comportare problemi nella ricezione dei messaggi IT-alert".

Ulteriori informazioni su IT-alert potete trovarle sul sito web dedicato.