InvestCloud chiude la sede italiana di Marghera: licenziati 37 dipendenti, vittime dell'intelligenza artificiale
La fintech statunitense InvestCloud ha avviato il licenziamento collettivo di tutti i 37 dipendenti della sede italiana di Marghera. L'azienda punta a un nuovo modello operativo basato su piattaforme integrate con intelligenza artificiale e centri globali di sviluppo. I sindacati temono effetti più ampi sull'occupazione nel settore ICT.di Manolo De Agostini pubblicata il 12 Marzo 2026, alle 13:41 nel canale Web
La trasformazione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale è destinata a impattare fortemente sul mondo del lavoro, in particolare nel settore ICT. Quanto successo InvestCloud Italy (via Il Sole 24 Ore, Open), società fintech con sede a Marghera (Venezia) controllata dal gruppo statunitense InvestCloud, è un chiaro esempio.
La società a stelle e strisce, infatti, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 37 dipendenti della sede locale, che rappresenta anche l'unica presenza dell'azienda in Italia. La decisione è stata comunicata alle organizzazioni sindacali, a Federmeccanica e a Confindustria Veneto Est, oltre che ai lavoratori coinvolti. La procedura riguarda complessivamente 29 impiegati, 7 quadri e un dirigente.
Secondo quanto comunicato dall'azienda alle parti sociali, la chiusura della sede rientra in una più ampia trasformazione del modello operativo del gruppo, avviata circa un anno e mezzo fa. L'obiettivo è superare una struttura organizzativa distribuita in numerosi Paesi per passare a un sistema tecnologico più centralizzato, basato su piattaforme integrate con funzionalità di intelligenza artificiale.
Il modello adottato finora prevedeva team locali incaricati di adattare le soluzioni software alle esigenze dei clienti nei diversi mercati. Secondo InvestCloud, questo approccio comporta però duplicazioni operative e tempi di sviluppo più lunghi.
La strategia attuale punta invece a una piattaforma tecnologica unificata, progettata per offrire soluzioni replicabili e scalabili su scala globale. In questo contesto, le strutture nazionali autonome verrebbero progressivamente eliminate a favore di pochi poli internazionali di sviluppo e innovazione.
L'azienda opera nel settore della tecnologia finanziaria (fintech) e sviluppa soluzioni software e servizi cloud destinati a banche, gestori patrimoniali e operatori del risparmio gestito.
Il gruppo ha inoltre ampliato la propria presenza nel settore con diverse acquisizioni negli ultimi anni, tra cui quella della società italiana Finantix nel 2021, poi integrata nella struttura InvestCloud insieme ad altre realtà tecnologiche.
La chiusura della sede veneziana non sarebbe collegata a difficoltà economiche immediate.
La vicenda ha attirato l'attenzione delle organizzazioni sindacali del territorio, che hanno chiesto l'apertura di un confronto istituzionale e l'attivazione del tavolo di crisi della Regione Veneto.
Secondo i rappresentanti sindacali, il caso rappresenta un esempio delle trasformazioni in corso nel settore ICT, dove la combinazione di servizi digitali, lavoro remoto e automazione tecnologica riduce il peso delle strutture locali. Questo fenomeno, molto probabilmente, porterà a una maggiore mobilità globale del lavoro e a un cambiamento delle competenze richieste.
5 Commenti
Meno tasse per loro, meno soldi per noi
Tutti più felici forse.. la IA ha salvato dei lavoratori dal lavorare.. anche se pare siano particolarmente incavolati..
Meno tasse per loro, meno soldi per noi
Tutti più felici forse.. la IA ha salvato dei lavoratori dal lavorare.. anche se pare siano particolarmente incavolati..
Bravo. Al momento l'unico caso d'uso in cui l'AI è infallibile è come capro espiatorio per mascherare meri tagli di costi.
pensa che portando di la la ditta loro recuperano facilmente milioni visto che non perderanno molti clienti..
vergognoso che si permetta ma questo è il mondo che vuole la gente... diamoglielo.. direi
a volte penso che non sarebbe male.. magari "dopo" è meglio..
