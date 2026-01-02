In Francia si ragiona sul ban dei social network per i minori di 15 anni: a rischio anche alcune piattaforme videoludiche

La Francia sta valutando una legge che vieterebbe laccesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 2026. Il provvedimento, ispirato al modello australiano, punta a tutelare i giovani e potrebbe influenzare anche luso degli smartphone a scuola e alcune piattaforme di gioco

La Francia potrebbe presto diventare uno dei Paesi più severi d'Europa in materia di utilizzo dei social media da parte dei minori. Secondo quanto riportato da diverse testate locali, il governo guidato dal presidente Emmanuel Macron starebbe preparando una legge per vietare l'accesso ai social network agli utenti sotto i 15 anni. La proposta dovrebbe essere presentata all'inizio del 2026, con una possibile entrata in vigore fissata per settembre dello stesso anno.

L'iniziativa si inserisce in un contesto globale di crescente preoccupazione per l'impatto dei social media sulla salute mentale e sul comportamento dei giovani. Macron ha più volte espresso posizioni critiche nei confronti delle piattaforme digitali, arrivando nel 2023 a collegare social media e videogiochi alla diffusione della violenza, in seguito ai disordini scoppiati in Francia dopo l'uccisione di un ragazzo di 17 anni da parte della polizia.

Il modello di riferimento sembra essere quello australiano, che nel 2024 ha approvato un divieto simile per gli under 16. La proposta francese, tuttavia, sarebbe ancora più restrittiva, abbassando la soglia a 15 anni e coinvolgendo piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook e X. Va ricordato che la Francia già oggi richiede il consenso dei genitori per la creazione di account social da parte di utenti sotto i 15 anni, offrendo quindi una base legale su cui estendere il controllo.

I dettagli della possibile legge che avvierebbe il ban dei social in Francia per i minori di 15 anni

La legge potrebbe includere anche un ulteriore inasprimento delle regole sull'uso degli smartphone nelle scuole. Dal 2018, i telefoni sono vietati nelle scuole primarie e medie, ma il nuovo provvedimento potrebbe estendere il divieto anche alle scuole superiori, rafforzando l'idea di un ambiente educativo più protetto e meno dipendente dagli schermi. Resta però aperta la questione dell'applicazione pratica del divieto.

Non è ancora chiaro come il governo intenda verificare l'età degli utenti né quali sanzioni verrebbero imposte alle piattaforme che non rispettano le regole. Inoltre, emergono dubbi sull'impatto che la legge potrebbe avere sul mondo dei videogiochi, sempre più integrato con funzionalità social. Servizi come Xbox Live, PlayStation Network o Roblox potrebbero trovarsi in una zona grigia, soprattutto considerando che alcuni Paesi hanno già vietato Roblox per motivi legati alla sicurezza dei minori.

Nonostante ciò, il rapporto tra Macron e il settore videoludico non è del tutto conflittuale. Il presidente ha recentemente elogiato il videogioco francese Clair Obscur: Expedition 33, definendolo un esempio di creatività e audacia nazionale. Questo lascia sperare che eventuali restrizioni tengano conto del valore culturale dei videogiochi.