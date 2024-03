Il sequel del film The Super Mario Bros. arriverà il 3 aprile 2026

Dopo il successo straordinario di The Super Mario Bros. Movie, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, era inevitabile che Nintendo desse il via libera a un seguito. E in effetti, il leggendario game designer Shigeru Miyamoto ha da poco annunciato che il prossimo film su Mario è già in lavorazione, con l'uscita prevista per aprile 2026.

L'annuncio del sequel di The Super Mario Bros. Movie

In un nuovo video, Shigeru Miyamoto di Nintendo e Chris Meledandri di Illumination Entertainment hanno condiviso gli aggiornamenti sul prossimo film incentrato sul celebre idraulico baffuto. Meledandri ha rivelato che gli Illumination Studios di Parigi, gli stessi che hanno lavorato al primo film, stanno attualmente sviluppando la sceneggiatura del sequel sotto la direzione, ancora una volta, di Aaron Horvath e Michael Jelenic. L'animazione inizierà a breve.

La data di uscita del film è fissata per il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri mercati globali. Nelle settimane successive, arriverà anche in "territori selezionati" in tutto il mondo.

Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore di Mario e altre iconiche proprietà intellettuali di Nintendo, ha promesso che il nuovo film "avrà una storia brillante e divertente" che espanderà ulteriormente l'universo stabilito nel primo capitolo cinematografico. Chris Meledandri, co-fondatore di Illumination Entertainment, ha aggiunto che gli studi di animazione stanno già lavorando allo storyboard della pellicola, dando così il via ai lavori di produzione veri e propri.

Con l'annuncio di novembre di un film live-action basato su The Legend of Zelda, Nintendo sta evidentemente puntando a espandere in maniera significativa la sua presenza sul grande schermo. Dopo il clamoroso successo de The Super Mario Bros. Movie, l'azienda ha deciso di sfruttare il momento favorevole e di cavalcare l'onda dell'entusiasmo dei fan. Il film su Zelda sarà diretto da Wes Ball, regista della trilogia di Maze Runner e del prossimo Kingdom of the Planet of the Apes, e prodotto da Avi Arad e lo stesso Shigeru Miyamoto. Purtroppo, al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa attesissima trasposizione cinematografica.

Nel video promozionale, Nintendo ha anche fornito alcune anticipazioni sui prossimi giochi in arrivo per Nintendo Switch. Il 23 maggio uscirà il remake di Paper Mario: The Thousand Year Door, mentre il 27 giugno toccherà al remaster di Luigi's Mansion 2 HD, basato su Luigi's Mansion: Dark Moon per Nintendo 3DS. Inoltre, il 12 marzo la collezione di giochi Game Boy su Nintendo Switch Online si arricchirà con l'aggiunta di Dr. Mario per Game Boy, e Mario Golf e Mario Tennis per Game Boy Color.

Insomma, il futuro si prospetta decisamente roseo per il celebre idraulico italiano e il suo immaginario universo fantasy. Dopo aver conquistato il mondo dei videogiochi, Mario sembra pronto a espandere il suo dominio anche sul grande schermo. The Super Mario Bros. Movie ha dimostrato che c'è una grande fame di contenuti legati a questo franchise da parte del pubblico di tutte le età. Nintendo e Illumination Entertainment hanno colto il momento propizio e puntano a cavalcare l'onda del successo con un nuovo capitolo cinematografico. Certo, non sarà facile replicare l'exploit del primo film. Ma con un brand così iconico e amato come quello di Super Mario, e con la solida esperienza maturata nella realizzazione del capitolo precedente, le premesse per un altro trionfo ci sono tutte.

Ai fan non resta che pazientare fino ad aprile 2026 per tuffarsi nuovamente nelle avventure dell'idraulico più famoso del mondo. L'attesa sarà lunga, ma se il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative, ne varrà senza dubbio la pena.