Il mistero dello spot SIP è svelato: TIM ha girato un nuovo sequel con Massimo Lopez, e parla di 5G e intelligenza artificiale

A tre giorni dalla comparsa dello spot originale della SIP del 1993 sui canali televisivi italiani, TIM ha alzato il velo sull'operazione: non si è trattato di semplice nostalgia, ma del teaser di una campagna istituzionale in due tempi, con un nuovo spot firmato dal regista Paolo Genovese che riporta Massimo Lopez al "Fortino" del 1993 per raccontare la trasformazione dell'azienda da gestore telefonico a piattaforma digitale integrata

Il giallo è risolto. Dopo che domenica 22 febbraio milioni di italiani avevano rivisto sui propri schermi lo storico spot della SIP con Massimo Lopez  quello del condannato a morte che chiede come ultimo desiderio di fare una telefonata  TIM ha ufficialmente svelato la strategia dietro a quella comparsa apparentemente inspiegabile. Lo spot originale del 1993 era solo la prima parte di una campagna in due tempi: un teaser calcolato per riattivare la memoria collettiva di milioni di spettatori prima di mandare in onda, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, il vero nuovo capitolo della storia.

Il nuovo spot, on air dal 25 febbraio 2026, è prodotto da Think Cattleya per conto dell'agenzia HAVAS Milan e porta la firma del regista Paolo Genovese. Anche in questo caso il set è il "Fortino", la stessa location polverosa del 1993, ma reinterpretata in chiave contemporanea. Massimo Lopez torna come protagonista, a oltre trent'anni di distanza, in quello che TIM stessa definisce non un omaggio alla nostalgia, ma un racconto di trasformazione. Le musiche sono firmate da Gabriele Ducros con il brano originale "Legionari SIP", mentre la post-produzione è curata da Artificio. I formati previsti sono da 60 e 30 secondi, con una pianificazione che copre le principali emittenti nazionali, connected TV, web, social, cinema e punti vendita TIM.

Il messaggio del nuovo spot è preciso: TIM non è più soltanto un operatore telefonico. L'azienda si descrive oggi come una piattaforma integrata di servizi e soluzioni che include connettività ultraveloce e 5G, intelligenza artificiale, contenuti di intrattenimento tramite TimVision  presentato come l'aggregatore di streaming più completo sul mercato italiano  e perfino energia e assicurazioni. "Una telefonata allunga la vita" diventa così il punto di partenza di un racconto che collega la telefonia fissa degli anni Novanta all'ecosistema digitale del presente.

A dare voce all'operazione è stato direttamente Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM: "Siamo passati da un mondo in cui la connessione era solo voce a un ecosistema in cui la connettività è la base su cui costruiamo valore: connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, contenuti per l'intrattenimento, servizi digitali che vanno dall'energia alle assicurazioni. Tutto integrato in un'unica piattaforma". Una dichiarazione che chiarisce come l'operazione non punti a guardare indietro, ma a usare il passato come leva per ridefinire l'identità attuale dell'azienda.

Dal punto di vista della strategia di comunicazione, l'operazione si è rivelata efficace ben prima che il nuovo spot andasse in onda. La riproposizione dell'originale aveva già generato decine di migliaia di ricerche online, invaso i thread social e fatto esplodere i commenti su X, Instagram e Facebook, con utenti di tutte le età che si interrogavano sul perché di quella comparsa. TIM ha poi condiviso il nuovo spot sul proprio canale Facebook ufficiale per confermare definitivamente la natura pianificata dell'intera campagna e chiudere il cerchio di un'operazione di nostalgia marketing tra le più riuscite nella recente storia della pubblicità italiana.